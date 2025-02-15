Український скелетоніст здобув золото на Кубку Європи
Київ • УНН
Владислав Гераскевич виборов золоту медаль на заключному етапі Кубка Європи зі скелетону в Ліллехаммері. Спортсмен успішно завершив європейську частину сезону перемогою.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув золото на Кубку Європи в Ліллехаммері. Про це повідомляє спортсмен у Х, передає УНН.
ЗОЛОТО
Завершуємо європейську частину сезону перемогою на заключному етапі Кубка Європи в норвезькому Ліллехаммері
"Зберігаємо оптимізм" і рухаємося далі
Нагадаємо
Український скелетоніст Владислав Гераскевич за підсумками двох заїздів на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані увійшов до 15-ки спортсменів з найкращими результатами.
Український скелетоніст Лавренюк здобув бронзу на ЧЄ серед юніорів31.01.25, 16:03 • 26671 перегляд