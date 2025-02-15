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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126948 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185773 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149744 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140470 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118260 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108412 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Український скелетоніст здобув золото на Кубку Європи

Український скелетоніст здобув золото на Кубку Європи

Київ • УНН

 • 30259 перегляди

Владислав Гераскевич виборов золоту медаль на заключному етапі Кубка Європи зі скелетону в Ліллехаммері. Спортсмен успішно завершив європейську частину сезону перемогою.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув золото на Кубку Європи в Ліллехаммері. Про це повідомляє спортсмен у Х, передає УНН.

ЗОЛОТО
Завершуємо європейську частину сезону перемогою на заключному етапі Кубка Європи в норвезькому Ліллехаммері
"Зберігаємо оптимізм" і рухаємося далі

- пише Владислав Гераскевич.

Нагадаємо

Український скелетоніст Владислав Гераскевич за підсумками двох заїздів на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані увійшов до 15-ки спортсменів з найкращими результатами.

Український скелетоніст Лавренюк здобув бронзу на ЧЄ серед юніорів31.01.25, 16:03 • 26671 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СпортОлімпіада
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