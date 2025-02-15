Український скелетоніст здобув золото на Кубку Європи

Український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув золото на Кубку Європи в Ліллехаммері. Про це повідомляє спортсмен у Х, передає УНН.

ЗОЛОТО

Завершуємо європейську частину сезону перемогою на заключному етапі Кубка Європи в норвезькому Ліллехаммері

"Зберігаємо оптимізм" і рухаємося далі - пише Владислав Гераскевич.

Нагадаємо

Український скелетоніст Владислав Гераскевич за підсумками двох заїздів на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані увійшов до 15-ки спортсменів з найкращими результатами.

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