Український скелетоніст Лавренюк здобув бронзу на ЧЄ серед юніорів

Українець Ярослав Лавренюк виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів та U20 в Сігулді, повідомили у Мінмолодьспорту у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Український скелетоніст Ярослав Лавренюк - бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів та чемпіонату Європи серед юніорів U20", - вказали у міністерстві.

На змаганнях у латвійській Сігулді 17-річний спортсмен з Житомира посів третє місце з результатом 1:42.82.

Золото і срібло у господарів траси Емілса Ідріксонса (1:41.12) та Давіса Валдовскіса (1:41.86) відповідно.

Ще один український скелетоніст Владислав Клименко фінішував з п’ятим з результатом (1:43.47).

Доповнення

Два тижні тому у швейцарському Сент-Моріці Ярослав Лавренюк вперше в історії України став чемпіоном світу зі скелетону серед юніорів U20.