Украинский скелетонист Лавренюк завоевал бронзу на ЧЕ среди юниоров
Киев • УНН
Ярослав Лавренюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров и U20 в Сигулде. 17-летний спортсмен из Житомира показал результат 1:42.82, уступив двум латвийским спортсменам.
Украинец Ярослав Лавренюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров и U20 в Сигулде, сообщили в Минмолодежьспорта в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк - бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров и чемпионата Европы среди юниоров U20", - указали в министерстве.
На соревнованиях в латвийской Сигулде 17-летний спортсмен из Житомира занял третье место с результатом 1:42.82.
Золото и серебро у хозяев трассы Эмилса Идриксонса (1:41.12) и Дависа Валдовскиса (1:41.86) соответственно.
Еще один украинский скелетонист Владислав Клименко финишировал с пятым с результатом (1:43.47).
Дополнение
Две недели назад в швейцарском Сент-Морице Ярослав Лавренюк впервые в истории Украины стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров U20.