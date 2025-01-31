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Украинский скелетонист Лавренюк завоевал бронзу на ЧЕ среди юниоров

Украинский скелетонист Лавренюк завоевал бронзу на ЧЕ среди юниоров

Киев  •  УНН

 • 5915 просмотра

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Ярослав Лавренюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров и U20 в Сигулде. 17-летний спортсмен из Житомира показал результат 1:42.82, уступив двум латвийским спортсменам.

Украинец Ярослав Лавренюк завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров и U20 в Сигулде, сообщили в Минмолодежьспорта в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк - бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров и чемпионата Европы среди юниоров U20", - указали в министерстве.

На соревнованиях в латвийской Сигулде 17-летний спортсмен из Житомира занял третье место с результатом 1:42.82.

Золото и серебро у хозяев трассы Эмилса Идриксонса (1:41.12) и Дависа Валдовскиса (1:41.86) соответственно.

Еще один украинский скелетонист Владислав Клименко финишировал с пятым с результатом (1:43.47).

Дополнение

Две недели назад в швейцарском Сент-Морице Ярослав Лавренюк впервые в истории Украины стал чемпионом мира по скелетону среди юниоров U20.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
latviyaЛатвия
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина

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