Украинский скелетонист завоевал золото на Кубке Европы
Киев • УНН
Владислав Гераскевич завоевал золотую медаль на заключительном этапе Кубка Европы по скелетону в Лиллехаммере. Спортсмен успешно завершил европейскую часть сезона победой.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал золото на Кубке Европы в Лиллехаммере. Об этом сообщает спортсмен в Х, передает УНН.
ЗОЛОТО
Завершаем европейскую часть сезона победой на заключительном этапе Кубка Европы в норвежском Лиллехаммере
"Сохраняем оптимизм" и двигаемся дальше
Напомним
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич по итогам двух заездов на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане вошел в 15-ку спортсменов с лучшими результатами.
Украинский скелетонист Лавренюк завоевал бронзу на ЧЕ среди юниоров31.01.25, 16:03 • 26232 просмотра