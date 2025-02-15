Украинский скелетонист завоевал золото на Кубке Европы

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Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 117059 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 158262 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 132034 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 130888 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 122672 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 116524 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 116094 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 111236 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 142691 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145371 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Украинский скелетонист завоевал золото на Кубке Европы

Украинский скелетонист завоевал золото на Кубке Европы

Киев  •  УНН

 • 1911 просмотра

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Владислав Гераскевич завоевал золотую медаль на заключительном этапе Кубка Европы по скелетону в Лиллехаммере. Спортсмен успешно завершил европейскую часть сезона победой.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал золото на Кубке Европы в Лиллехаммере. Об этом сообщает спортсмен в Х, передает УНН.

ЗОЛОТО
Завершаем европейскую часть сезона победой на заключительном этапе Кубка Европы в норвежском Лиллехаммере
"Сохраняем оптимизм" и двигаемся дальше

- пишет Владислав Гераскевич.

Напомним

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич по итогам двух заездов на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане вошел в 15-ку спортсменов с лучшими результатами.

Украинский скелетонист Лавренюк завоевал бронзу на ЧЕ среди юниоров31.01.25, 16:03 • 26232 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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