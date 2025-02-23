Американская лыжница Микаэла Шиффрин установила невероятный рекорд после травмы

В воскресенье американская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин одержала историческую 100-ю победу на Кубке мира по горным лыжам, победив в слаломе на итальянском курорте Сестриере. Победу спортсменка одержала вопреки обстоятельствам травмы, из-за которой она оказалась на несколько месяцев без тренировок.

Передает УНН со ссылкой на BBC.

Микаэла Шиффрин одержала историческую 100-ю победу на Кубке мира по горным лыжам, вернувшись в строй в январе 2025 года после двух месяцев отсутствия из-за серьезной травмы. Двукратная олимпийская чемпионка победила в слаломе на итальянском Сестриере.

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Американка, которая, финишировала на 0,61 секунды впереди хорватки Зринки Лютич, занявшей второе место.

Справочно

Во время соревнований по гигантскому слалому в Киллингтоне, штат Вермонт, США в ноябре 2024 года спортсменка упала и получила колотую рану в живот.

Шиффрин, которую считают одной из крупнейших рекордсменок за 58-летнюю историю Кубка мира, вернулась к гонкам в конце января и выиграла рекордную 15-ю медаль на чемпионате мира в Заальбахе в начале этого февраля.

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