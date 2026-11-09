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Двоє дебютантів, повернення Мессі, рекорд Ямаля - FIFPRO оприлюднила символічну збірну року

Київ • УНН

 • 446 перегляди

FIFPRO оприлюднила символічну збірну 2026 року за голосами 19 806 футболістів із 73 країн. Мессі встановив рекорд, увійшовши до неї в 18-й раз.

Двоє дебютантів, повернення Мессі, рекорд Ямаля - FIFPRO оприлюднила символічну збірну року
AP Photos

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) оприлюднила символічну збірну 2026 року. До неї увійшли два дебютанти - воротар "Арсеналу" Давід Рая та захисник "Барселони" Пау Кубарсі, а також у 18-й раз до збірної повернувся аргентинець Ліонель Мессі. Про це пише УНН з посиланням на сайт асоціації.

"19 806 футболістів із 73 країн проголосували за склад "Світової одинадцятки FIFPRO 2026" серед чоловіків", - йдеться у повідомленні. 

Аргентинський форвард "Інтер Маямі" Ліонель Мессі повертається до складу, побивши власний рекорд - 18-й раз у "Світовій одинадцятці". Іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль став першим гравцем, який двічі потрапив до збірної, до того, як йому виповнилося 20 років.

Збірна найкращих гравців виглядає наступним чином: місце у воротах зайняв Давід Райа, який разом з "Арсеналом" здобув перше за 22 роки "золото" АПЛ, а разом із Іспанією став чемпіоном світу. 

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Трійка захисників виглядає наступним чином: Нуну Мендеш (Португалія) та Ашраф Хакімі, які разом із "ПСЖ" двічі поспіль виграли Лігу чемпіонів. 

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Третім захисником було обрано Пау Кубарсі з "Барселони", який сьогодні здобув нагороду Golden Boy у 2026 році, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року. 

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У півзахисті розташувалися англієць Джуд Беллінгем з "Реалу", португалець Вітінья з "ПСЖ" та іспанець Родрі з "Барселони".

У нападі, як вже зазначалося, розташувалися Ямаль та Мессі, а також француз Кіліан Мбаппе з "Реалу" та норвежець Ерлінг Голанд з "Манчестер Сіті". 

"Професійні футболісти віддавали свої голоси через захищену цифрову платформу, яку спільно використовують FIFPRO та її членські профспілки гравців. Для визначення складу "Чоловічої світової одинадцятки" гравців оцінювали за результатами виступів у період з 4 серпня 2025 року по 19 липня 2026 року включно. Щоб претендувати на включення до списку, вони мали взяти участь щонайменше у 30 офіційних матчах протягом цього періоду", - пояснили організатори критерії оцінювання. 

Зазначимо, що чинному володарю "Золотого м’яча" не вистачило лише декількох відсотків, щоб потрапити до збірної. Гаррі Кейн отримав 27,6% голосів, тоді як Голанд набрав 28,4%, Ямаль 37,4%, Мессі 29,5%, а найбільше Мбаппе - 46% голосів. 

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Павло Башинський

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Золото
Ліонель Мессі