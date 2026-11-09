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Два дебютанта, возвращение Месси, рекорд Ямаля — FIFPRO объявила символическую сборную года

Киев • УНН

 • 222 просмотра

FIFPRO объявила символическую сборную 2026 года по результатам голосования 19 806 футболистов из 73 стран. Месси установил рекорд, войдя в неё в 18-й раз.

Два дебютанта, возвращение Месси, рекорд Ямаля — FIFPRO объявила символическую сборную года
AP Photos

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) обнародовала символическую сборную 2026 года. В неё вошли два дебютанта — вратарь «Арсенала» Давид Райя и защитник «Барселоны» Пау Кубарси, а также в 18-й раз в сборную вернулся аргентинец Лионель Месси. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ассоциации.

«19 806 футболистов из 73 стран проголосовали за состав «Мировой одиннадцатки FIFPRO 2026» среди мужчин», — говорится в сообщении. 

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси возвращается в состав, побив собственный рекорд — 18-й раз в «Мировой одиннадцатке». Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым игроком, который дважды попал в сборную до того, как ему исполнилось 20 лет.

Сборная лучших игроков выглядит следующим образом: место в воротах занял Давид Райя, который вместе с «Арсеналом» завоевал первое за 22 года «золото» АПЛ, а вместе с Испанией стал чемпионом мира. 

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Тройка защитников выглядит следующим образом: Нуну Мендеш (Португалия) и Ашраф Хакими, которые вместе с «ПСЖ» дважды подряд выиграли Лигу чемпионов. 

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Третьим защитником был выбран Пау Кубарси из «Барселоны», который сегодня получил награду Golden Boy в 2026 году, вручаемую лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. 

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В полузащите расположились англичанин Джуд Беллингем из «Реала», португалец Витинья из «ПСЖ» и испанец Родри из «Барселоны».

В нападении, как уже отмечалось, расположились Ямаль и Месси, а также француз Килиан Мбаппе из «Реала» и норвежец Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». 

«Профессиональные футболисты отдавали свои голоса через защищённую цифровую платформу, которую совместно используют FIFPRO и её членские профсоюзы игроков. Для определения состава «Мужской мировой одиннадцатки» игроков оценивали по результатам выступлений в период с 4 августа 2025 года по 19 июля 2026 года включительно. Чтобы претендовать на включение в список, они должны были принять участие как минимум в 30 официальных матчах в течение этого периода», — объяснили организаторы критерии оценки. 

Отметим, что действующему обладателю «Золотого мяча» не хватило лишь нескольких процентов, чтобы попасть в сборную. Гарри Кейн получил 27,6% голосов, тогда как Холанд набрал 28,4%, Ямаль — 37,4%, Месси — 29,5%, а больше всего Мбаппе — 46% голосов. 

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Павел Башинский

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