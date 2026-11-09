Защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил награду Golden Boy 2026

Фото: Instagram Пау Кубарси

Итальянская газета Tuttosport определила лауреата премии Golden Boy в 2026 году — лучшим молодым футболистом Европы в возрасте до 21 года стал защитник каталонской "Барселоны", чемпион мира в составе сборной Испании Пау Кубарси, передает УНН.

"Golden Boy 2026: победу одержал Кубарси. Невероятный сезон для испанского защитника, который продемонстрировал свое мастерство и зрелость как в "Барселоне", так и в сборной Испании", — говорится в посте.

В сезоне 2025/2026 19-летний защитник в составе "Барселоны" провел 48 игр, в которых забил один гол. Вместе с "Барсой" Кубарси стал чемпионом Испании, а со сборной Испании одержал победу на чемпионате мира-2026, обыграв в финале сборную Аргентины.

В этом сезоне Кубарси уже провел 13 матчей, отметившись двумя ассистами.

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По итогам ЧМ Кубарси был признан лучшим молодым игроком турнира.

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Напомним

В Лондоне, в театре "Палладиум", определился обладатель "Золотого мяча" — награды лучшему футболисту мира сезона 2025/2026. По итогам голосования 70-ю юбилейную награду получил английский форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн.