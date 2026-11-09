Захисник “Барселони” Пау Кубарсі отримав нагороду Golden Boy 2026

Фото: Instagram Пау Кубарсi

Італійська газета Tuttosport визначила лауреата премії Golden Boy у 2026 році - найкращим молодим футболістом Європи у віці до 21 року став захисник каталонської "Барселони", чемпіон світу з Іспанією Пау Кубарсі, передає УНН.

"Golden Boy 2026: перемогу здобув Кубарсі. Неймовірний сезон для іспанського захисника, який відзначився своєю майстерністю та зрілістю як у "Барселоні", так і в збірній Іспанії", - йдеться у пості.

У сезоні 2025/2026 19-річний захисник у складі "Барселони" провів 48 ігор, у яких забив один гол. Разом з "Барсою" Кубарсі став Чемпіоном Іспанії, а із збірною Іспанії здобув перемогу на Чемпіонаті світу-2026, обігравши у фіналі збірну Аргентини.

Цього сезону Кубарсі провів уже 13 матчів, відзначившись двома асистами.

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За результатами ЧС, Кубарсі було визнано найкращим молодим гравцем турніру.

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