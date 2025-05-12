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Міннесота розгромила Інтер Маямі 4:1, святкування перемоги викликало гнів Бекхема

Київ • УНН

 • 2148 перегляди

Міннесота Юнайтед обіграла команду Мессі з рахунком 4:1, спровокувавши суперечку з Девідом Бекхемом через святкування перемоги. Бекхем закликав до поваги після тролінгу в соцмережах.

Міннесота розгромила Інтер Маямі 4:1, святкування перемоги викликало гнів Бекхема

Звичайний матч північноамериканської ліги завершився з дещо несподіваним результатом і призвів до суперечки, в яку був втягнутий Девід Бекхем, власник флоридської команди.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Після домашньої перемоги "Міннесота Юнайтед" над "Інтер" Маямі з рахунком 4:1, футбольна команда з півночі Середнього Заходу США опублікувала в Instagram фотографію матчу з підписом "Pink Phony Club", що є відсиланням до кольору форми "Інтера" та пісні "Pink Pony Club" Чаппелла Роана.

Колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем, що є співвласником флоридської команди не сприйняв це як належне і в тому ж пості відповів із закликом проявити повагу.  

Проявіть трохи поваги, будьте елегантними в тріумфі

- зауважив Бекхем. 

"Міннесота Юнайтед", яку тренує валлієць Ерік Ремзі, відповіла Девіду Бекхему фотографією банера з написом "історія про рекламу, культуру, а не гроші", де рожевим кольором було виділено слова "реклама і гроші".

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед", "Реала" та "ЛА Гелаксі" Бекхем, 50 років, знову прокоментував допис, написавши: "Повага понад усе".

Нагадаємо

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