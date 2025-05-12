Міннесота розгромила Інтер Маямі 4:1, святкування перемоги викликало гнів Бекхема
Київ • УНН
Міннесота Юнайтед обіграла команду Мессі з рахунком 4:1, спровокувавши суперечку з Девідом Бекхемом через святкування перемоги. Бекхем закликав до поваги після тролінгу в соцмережах.
Звичайний матч північноамериканської ліги завершився з дещо несподіваним результатом і призвів до суперечки, в яку був втягнутий Девід Бекхем, власник флоридської команди.
Передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Після домашньої перемоги "Міннесота Юнайтед" над "Інтер" Маямі з рахунком 4:1, футбольна команда з півночі Середнього Заходу США опублікувала в Instagram фотографію матчу з підписом "Pink Phony Club", що є відсиланням до кольору форми "Інтера" та пісні "Pink Pony Club" Чаппелла Роана.
Колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем, що є співвласником флоридської команди не сприйняв це як належне і в тому ж пості відповів із закликом проявити повагу.
Проявіть трохи поваги, будьте елегантними в тріумфі
"Міннесота Юнайтед", яку тренує валлієць Ерік Ремзі, відповіла Девіду Бекхему фотографією банера з написом "історія про рекламу, культуру, а не гроші", де рожевим кольором було виділено слова "реклама і гроші".
Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед", "Реала" та "ЛА Гелаксі" Бекхем, 50 років, знову прокоментував допис, написавши: "Повага понад усе".
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