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Миннесота разгромила Интер Майами 4:1, празднование победы вызвало гнев Бекхэма

Киев • УНН

 • 1908 просмотра

Миннесота Юнайтед обыграла команду Месси со счетом 4:1, спровоцировав спор с Дэвидом Бекхэмом из-за празднования победы. Бекхэм призвал к уважению после троллинга в соцсетях.

Миннесота разгромила Интер Майами 4:1, празднование победы вызвало гнев Бекхэма

Обычный матч североамериканской лиги завершился с несколько неожиданным результатом и привел к спору, в который был втянут Дэвид Бекхэм, владелец флоридской команды.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

После домашней победы "Миннесота Юнайтед" над "Интер" Майами со счетом 4:1, футбольная команда с севера Среднего Запада США опубликовала в Instagram фотографию матча с подписью "Pink Phony Club", что является отсылкой к цвету формы "Интера" и песне "Pink Pony Club" Чаппелла Роана.

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем флоридской команды, не воспринял это как должное и в том же посте ответил с призывом проявить уважение.  

Проявите немного уважения, будьте элегантными в триумфе

- заметил Бекхэм. 

"Миннесота Юнайтед", которую тренирует валлиец Эрик Рэмзи, ответила Дэвиду Бекхэму фотографией баннера с надписью "история о рекламе, культуре, а не деньгах", где розовым цветом были выделены слова "реклама и деньги".

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "ЛА Гэлакси" Бекхэм, 50 лет, снова прокомментировал сообщение, написав: "Уважение превыше всего".

Напомним

Ребекка Лоос заявила, что говорила правду о отношениях с Дэвидом Бекхэмом. По ее словам, она не единственная, с кем футболист изменял жене.

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Жереми Матье, бывший игрок "Барселоны" и победитель Лиги чемпионов, сейчас работает в магазине спортивных товаров Intersport во Франции. 

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