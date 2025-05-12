Миннесота разгромила Интер Майами 4:1, празднование победы вызвало гнев Бекхэма
Киев • УНН
Миннесота Юнайтед обыграла команду Месси со счетом 4:1, спровоцировав спор с Дэвидом Бекхэмом из-за празднования победы. Бекхэм призвал к уважению после троллинга в соцсетях.
Обычный матч североамериканской лиги завершился с несколько неожиданным результатом и привел к спору, в который был втянут Дэвид Бекхэм, владелец флоридской команды.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
После домашней победы "Миннесота Юнайтед" над "Интер" Майами со счетом 4:1, футбольная команда с севера Среднего Запада США опубликовала в Instagram фотографию матча с подписью "Pink Phony Club", что является отсылкой к цвету формы "Интера" и песне "Pink Pony Club" Чаппелла Роана.
Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем флоридской команды, не воспринял это как должное и в том же посте ответил с призывом проявить уважение.
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"Миннесота Юнайтед", которую тренирует валлиец Эрик Рэмзи, ответила Дэвиду Бекхэму фотографией баннера с надписью "история о рекламе, культуре, а не деньгах", где розовым цветом были выделены слова "реклама и деньги".
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "ЛА Гэлакси" Бекхэм, 50 лет, снова прокомментировал сообщение, написав: "Уважение превыше всего".
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