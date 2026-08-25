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Через продаж армійського пального росіяни штурмують позиції на Краматорському напрямку пішки – АТЕШ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Командири 70-ї дивізії рф нібито продають пальне по 300 рублів за літр. Через дефіцит техніка не працює, а поранених складніше евакуювати.

Через продаж армійського пального росіяни штурмують позиції на Краматорському напрямку пішки – АТЕШ

Командування 70-ї мотострілецької дивізії рф систематично продає армійське пальне місцевим жителям у тилу, через що російські підрозділи стикаються з дефіцитом ПММ і змушені атакувати без бронетехніки. Про це повідомляє рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За даними партизанського руху, агенти якого працюють у складі 70-ї мотострілецької дивізії угруповання військ "Дніпро", російські командири продають військове пальне населенню в Донецьку, Луганську та ростові-на-дону. Вартість одного літра, за їхніми даними, становить від 300 рублів.

Сили оборони України уразили стоянку військових автоцистерн окупантів у Луганську – АТЕШ24.07.26, 07:44 • 34820 переглядiв

В "АТЕШ" стверджують, що через нестачу пального росіяни не можуть повноцінно заправляти автомобілі, бронетехніку та мотоцикли. У результаті військовослужбовці нібито змушені вирушати на штурми пішки, залишаючись без прикриття бронею.

Також, за даними руху, проблеми з паливом ускладнюють евакуацію поранених автомобільним транспортом. В "АТЕШ" заявляють, що це призвело до помітного зростання втрат у підрозділі.

АТЕШ заявив про підготовку російських полігонів до нової хвилі мобілізації22.08.26, 07:49 • 7754 перегляди

Степан Гафтко

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