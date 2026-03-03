В январе-феврале Силы обороны поразили 13 объектов нефтегазового комплекса на территории рф

В течение января и февраля Силы обороны Украины нанесли более 40 ударов по объектам на территории России. Среди них 13 предприятий нефтегазового комплекса, а также объекты военно-промышленной инфраструктуры, пункты управления, склады боеприпасов и техника. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Силы обороны Украины продолжают снижать военно-экономический потенциал и наступательные возможности российского агрессора. В течение января и февраля 2026 года нанесено более 40 ударов по объектам нефтегазовой инфраструктуры, военно-промышленного комплекса, пунктам управления, складам боеприпасов, технике и живой силе противника на территории РФ. В частности, поражено 13 НПЗ, нефтебаз и других объектов нефтегазового комплекса России. Удары по ним ослабляют как экономические возможности агрессора вести войну, так и непосредственно уменьшают поставки горючего вражеской армии - говорится в сообщении.

Детали

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в январе-феврале поражены следующие объекты нефтегазовой инфраструктуры на территории России.

Среди нефтеперерабатывающих заводов: "Ильский" и "Славянск Эко" в Краснодарском крае, "Волгоградский" в Волгоградской области и "Ухтинский" в Республике Коми.

Также поражен ряд нефтебаз: "Геркон Плюс" в Липецкой области, "Осколнефтеснаб" в Белгородской области, "Жутовская" в Волгоградской области, "Пензанефтепродукт" в Пензенской области и "Хохольская" в Воронежской области.

Кроме того, удары нанесены по установке подготовки нефти "Альметьевская" (Татарстан), буровым установкам корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря, нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" (Краснодарский край), а также Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу (Самарская обл.) - говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины поразили нефтебазу российской армии во временно оккупированном Луганске. Это уменьшает возможности врага для маневров и штурмовых действий.