Эксклюзив
13:15 • 5552 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 11741 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 12191 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 13419 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 18692 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 31331 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 100851 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84140 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60446 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51480 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
В январе-феврале Силы обороны поразили 13 объектов нефтегазового комплекса на территории рф

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

В течение января-февраля Силы обороны Украины нанесли более 40 ударов по объектам на территории россии, включая 13 предприятий нефтегазового комплекса. Это ослабляет экономический и военный потенциал агрессора.

В январе-феврале Силы обороны поразили 13 объектов нефтегазового комплекса на территории рф

В течение января и февраля Силы обороны Украины нанесли более 40 ударов по объектам на территории России. Среди них 13 предприятий нефтегазового комплекса, а также объекты военно-промышленной инфраструктуры, пункты управления, склады боеприпасов и техника. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Силы обороны Украины продолжают снижать военно-экономический потенциал и наступательные возможности российского агрессора. В течение января и февраля 2026 года нанесено более 40 ударов по объектам нефтегазовой инфраструктуры, военно-промышленного комплекса, пунктам управления, складам боеприпасов, технике и живой силе противника на территории РФ. В частности, поражено 13 НПЗ, нефтебаз и других объектов нефтегазового комплекса России. Удары по ним ослабляют как экономические возможности агрессора вести войну, так и непосредственно уменьшают поставки горючего вражеской армии 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в январе-феврале поражены следующие объекты нефтегазовой инфраструктуры на территории России.

Среди нефтеперерабатывающих заводов: "Ильский" и "Славянск Эко" в Краснодарском крае, "Волгоградский" в Волгоградской области и "Ухтинский" в Республике Коми.

Также поражен ряд нефтебаз: "Геркон Плюс" в Липецкой области, "Осколнефтеснаб" в Белгородской области, "Жутовская" в Волгоградской области, "Пензанефтепродукт" в Пензенской области и "Хохольская" в Воронежской области.

Кроме того, удары нанесены по установке подготовки нефти "Альметьевская" (Татарстан), буровым установкам корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря, нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" (Краснодарский край), а также Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу (Самарская обл.) 

- говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины поразили нефтебазу российской армии во временно оккупированном Луганске. Это уменьшает возможности врага для маневров и штурмовых действий.

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
