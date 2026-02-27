Netflix выходит из переговоров о покупке Warner Bros. Discovery и уступает Paramount
Netflix Inc. вышел из переговоров о приобретении Warner Bros. Discovery Inc. из-за нежелания участвовать в ценовой войне. Это позволило Paramount Skydance Corp. приобрести Warner Bros. Discovery за 111 миллиардов долларов.
Стриминговый гигант Netflix Inc. официально прекратил борьбу за приобретение активов Warner Bros. Discovery Inc., открыв путь к реализации сделки с Paramount Skydance Corp. Стоимость поглощения исторической голливудской студии оценивается в 111 миллиардов долларов, что станет одним из крупнейших событий в медиаиндустрии последнего десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Руководство Netflix объяснило свое решение нежеланием участвовать в ценовой войне, которая больше не соответствует интересам акционеров.
Сделка, которую мы согласовали, создала бы ценность для акционеров с четким путем к одобрению регулирующих органов. Однако мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для того, чтобы соответствовать последнему предложению Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной
После обнародования этой новости акции Netflix подскочили на 13%, тогда как бумаги Warner Bros. продемонстрировали падение из-за завершения торгов.
Новая медиаимперия Дэвида Эллисона и будущее Warner Bros.
Победа Paramount Skydance под руководством Дэвида Эллисона позволит объединить ресурсы Paramount, Skydance Media и активов Warner Bros., включая такие кабельные сети как CNN и TNT.
Ранее, в декабре, Netflix уже имел предварительную договоренность на 82,7 миллиарда долларов, однако агрессивные встречные предложения от Paramount заставили Warner Bros. признать условия Эллисона лучшими. Новая структура будет иметь значительное влияние на рынок стриминга, пытаясь догнать Netflix, который сейчас удерживает лидерство с базой в 325 миллионов подписчиков по всему миру.
