Netflix выходит из переговоров о покупке Warner Bros. Discovery и уступает Paramount

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Netflix Inc. вышел из переговоров о приобретении Warner Bros. Discovery Inc. из-за нежелания участвовать в ценовой войне. Это позволило Paramount Skydance Corp. приобрести Warner Bros. Discovery за 111 миллиардов долларов.

Netflix выходит из переговоров о покупке Warner Bros. Discovery и уступает Paramount

Стриминговый гигант Netflix Inc. официально прекратил борьбу за приобретение активов Warner Bros. Discovery Inc., открыв путь к реализации сделки с Paramount Skydance Corp. Стоимость поглощения исторической голливудской студии оценивается в 111 миллиардов долларов, что станет одним из крупнейших событий в медиаиндустрии последнего десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Руководство Netflix объяснило свое решение нежеланием участвовать в ценовой войне, которая больше не соответствует интересам акционеров.

Сделка, которую мы согласовали, создала бы ценность для акционеров с четким путем к одобрению регулирующих органов. Однако мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для того, чтобы соответствовать последнему предложению Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной

– говорится в заявлении компании.

Warner Bros получила разрешение Netflix на новые переговоры о слиянии с Paramount17.02.26, 15:32 • 3622 просмотра

После обнародования этой новости акции Netflix подскочили на 13%, тогда как бумаги Warner Bros. продемонстрировали падение из-за завершения торгов.

Новая медиаимперия Дэвида Эллисона и будущее Warner Bros.

Победа Paramount Skydance под руководством Дэвида Эллисона позволит объединить ресурсы Paramount, Skydance Media и активов Warner Bros., включая такие кабельные сети как CNN и TNT.

Ранее, в декабре, Netflix уже имел предварительную договоренность на 82,7 миллиарда долларов, однако агрессивные встречные предложения от Paramount заставили Warner Bros. признать условия Эллисона лучшими. Новая структура будет иметь значительное влияние на рынок стриминга, пытаясь догнать Netflix, который сейчас удерживает лидерство с базой в 325 миллионов подписчиков по всему миру.

Paramount устранила антимонопольные препятствия в США для поглощения Warner Bros. Discovery21.02.26, 05:56 • 4890 просмотров

Степан Гафтко

