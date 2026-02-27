Netflix выходит из переговоров о покупке Warner Bros. Discovery и уступает Paramount

Стриминговый гигант Netflix Inc. официально прекратил борьбу за приобретение активов Warner Bros. Discovery Inc., открыв путь к реализации сделки с Paramount Skydance Corp. Стоимость поглощения исторической голливудской студии оценивается в 111 миллиардов долларов, что станет одним из крупнейших событий в медиаиндустрии последнего десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Руководство Netflix объяснило свое решение нежеланием участвовать в ценовой войне, которая больше не соответствует интересам акционеров.

Сделка, которую мы согласовали, создала бы ценность для акционеров с четким путем к одобрению регулирующих органов. Однако мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для того, чтобы соответствовать последнему предложению Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной