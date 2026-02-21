Paramount устранила антимонопольные препятствия в США для поглощения Warner Bros. Discovery

Компания Paramount объявила о завершении установленного законом периода ожидания для проверки ее заявки на покупку Warner Bros. Discovery (WBD) за 108,4 миллиарда долларов. Срок ожидания согласно акту Харта-Скотта-Родино истек 19 февраля 2026 года в 23:59 по восточному времени, что формально снимает регуляторные барьеры для проведения сделки внутри США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Завершение периода ожидания означает, что в США больше нет законодательных препятствий для закрытия предложенного Paramount поглощения WBD. Мы должны действовать сейчас, чтобы предоставить акционерам лучшее предложение на рынке – говорится в официальном заявлении компании.

Несмотря на успешное прохождение антимонопольной проверки, Paramount предстоит преодолеть сопротивление руководства Warner Bros., которое недавно установило семидневный срок для подачи "лучшего и финального предложения". Конкуренция с Netflix остается острой, поскольку последняя предлагает 82,7 миллиарда долларов за часть бизнеса, тогда как Paramount стремится к полному слиянию.

Ситуацию усложняет и то, что WBD уже имеет подписанное соглашение с Netflix, расторжение которого потребует уплаты 2,8 миллиарда долларов компенсации, которую Paramount пообещала покрыть в случае успеха своей заявки.

Международное одобрение и финансовые обязательства

Ранее Paramount уже получила разрешение на сделку от органов иностранных инвестиций Германии, что подкрепляет ее позиции на глобальном уровне. Для успокоения инвесторов компания ввела так называемую "комиссию за ожидание" в размере 0,25 доллара за акцию за каждый квартал задержки закрытия сделки после 2026 года.

Окончательное решение будет зависеть от результатов голосования акционеров Warner Bros., которое запланировано на март, и способности Paramount убедить совет директоров в стратегическом преимуществе объединения всех медиаактивов под одной крышей.

