Компания Warner Bros Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с Paramount на фоне измененного предложения
Киев • УНН
Warner Bros. Discovery изучает возможность возвращения к диалогу с Paramount Skydance после получения более выгодных условий, включающих покрытие 2,8 миллиарда долларов штрафа перед Netflix. Совет директоров оценивает, станет ли это предложение лучшей альтернативой уже подписанному соглашению со стриминговым гигантом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Измененное предложение от Paramount Skydance включает ряд весомых финансовых обязательств, направленных на нивелирование рисков для Warner Bros. В частности, компания готова покрыть штрафные санкции в размере 2,8 миллиарда долларов в случае расторжения контракта с Netflix, а также предлагает поддержку в рефинансировании долгов студии.
Кроме того, Paramount выразила уверенность в быстром получении разрешений от регуляторов, пообещав компенсировать убытки акционерам, если сделка не будет закрыта до конца 2026 года.
Противостояние с Netflix и давление со стороны акционеров
Ситуация осложняется тем, что Warner Bros. уже имеет обязательства перед Netflix по продаже своих киностудий и платформы HBO Max по цене 27,75 доллара за акцию.
Однако Paramount пытается перехватить инициативу, обращаясь непосредственно к инвесторам с тендерным предложением в 30 долларов за акцию.
Совет директоров WBD рассматривает этот шаг не только как путь к альтернативной сделке, но и как инструмент давления на Netflix для повышения их первоначальной ставки. Окончательное решение будет зависеть от голосования акционеров и дальнейшей реакции антимонопольных органов на возможное создание нового медиаконцерна.
