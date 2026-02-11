$43.030.02
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 17079 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 17832 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 21221 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 19161 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 16331 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 19632 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 24687 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16469 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 28615 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Paramount Global меняет условия поглощения Warner Bros. Discovery с комиссией «за ожидание» — 25 центов за акцию

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

Paramount Global ввела специальную комиссию в размере 25 центов за акцию для акционеров Warner Bros. Discovery. Это сделано для компенсации задержки из-за антимонопольных проверок и повышения привлекательности сделки.

Paramount Global меняет условия поглощения Warner Bros. Discovery с комиссией «за ожидание» — 25 центов за акцию

Компания Paramount Global изменила условия предложения о поглощении Warner Bros. Discovery, введя специальную комиссию в размере 25 центов за акцию. Этот шаг направлен на то, чтобы успокоить акционеров Warner Bros. и компенсировать им время, которое потребуется на длительные антимонопольные проверки сделки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Введение "ticking fee" (комиссии за ожидание) свидетельствует о готовности Paramount платить за время. Если процесс получения разрешений от регуляторов затянется, акционеры Warner Bros. будут получать по 0,25 доллара на акцию ежемесячно. Такая стратегия призвана сделать слияние более привлекательным на фоне пристального внимания со стороны Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии к крупным медиасделкам.

Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20.01.26, 18:21 • 30972 просмотра

Аналитики считают, что Paramount пытается продемонстрировать уверенность в положительном решении регуляторов. Это важно для Warner Bros. Discovery, которая параллельно рассматривает различные варианты реструктуризации для уменьшения долгов и повышения капитализации.

Будущее объединенного медиагиганта

Слияние может создать мощного игрока, объединяющего активы HBO, CNN, CBS и Paramount+. Однако главным вызовом остается огромное совокупное долговое бремя. Paramount надеется, что эффект синергии и оптимизация стриминговых платформ позволят быстро стабилизировать финансы новой структуры.

В настоящее время совет директоров Warner Bros. Discovery изучает обновленные условия. Если договоренность будет достигнута, эта сделка станет определяющей для Голливуда в 2026 году, радикально изменив баланс сил в борьбе за зрителя. 

Трамп заверил в невмешательстве в борьбу Netflix и Paramount за Warner Bros. Discovery05.02.26, 08:53 • 3572 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Фильм
Сериал
Reuters