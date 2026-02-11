Paramount Global меняет условия поглощения Warner Bros. Discovery с комиссией «за ожидание» — 25 центов за акцию

Компания Paramount Global изменила условия предложения о поглощении Warner Bros. Discovery, введя специальную комиссию в размере 25 центов за акцию. Этот шаг направлен на то, чтобы успокоить акционеров Warner Bros. и компенсировать им время, которое потребуется на длительные антимонопольные проверки сделки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Введение "ticking fee" (комиссии за ожидание) свидетельствует о готовности Paramount платить за время. Если процесс получения разрешений от регуляторов затянется, акционеры Warner Bros. будут получать по 0,25 доллара на акцию ежемесячно. Такая стратегия призвана сделать слияние более привлекательным на фоне пристального внимания со стороны Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии к крупным медиасделкам.

Аналитики считают, что Paramount пытается продемонстрировать уверенность в положительном решении регуляторов. Это важно для Warner Bros. Discovery, которая параллельно рассматривает различные варианты реструктуризации для уменьшения долгов и повышения капитализации.

Будущее объединенного медиагиганта

Слияние может создать мощного игрока, объединяющего активы HBO, CNN, CBS и Paramount+. Однако главным вызовом остается огромное совокупное долговое бремя. Paramount надеется, что эффект синергии и оптимизация стриминговых платформ позволят быстро стабилизировать финансы новой структуры.

В настоящее время совет директоров Warner Bros. Discovery изучает обновленные условия. Если договоренность будет достигнута, эта сделка станет определяющей для Голливуда в 2026 году, радикально изменив баланс сил в борьбе за зрителя.

