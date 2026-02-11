Paramount Global змінює умови поглинання Warner Bros. Discovery з комісією "за очікування" - 25 центів за акцію

Компанія Paramount Global змінила умови пропозиції щодо поглинання Warner Bros. Discovery, запровадивши спеціальну комісію у розмірі 25 центів за акцію. Цей крок спрямований на те, щоб заспокоїти акціонерів Warner Bros. та компенсувати їм час, який знадобиться на тривалі антимонопольні перевірки угоди. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Запровадження "ticking fee" (комісії за очікування) свідчить про готовність Paramount платити за час. Якщо процес отримання дозволів від регуляторів затягнеться, акціонери Warner Bros. отримуватимуть по 0,25 долара на акцію щомісяця. Така стратегія покликана зробити злиття привабливішим на тлі прискіпливої уваги з боку Міністерства юстиції США та Федеральної торгової комісії до великих медіаугод.

Аналітики вважають, що Paramount намагається продемонструвати впевненість у позитивному рішенні регуляторів. Це важливо для Warner Bros. Discovery, яка паралельно розглядає різні варіанти реструктуризації для зменшення боргів та підвищення капіталізації.

Майбутнє об’єднаного медіагіганта

Злиття може створити потужного гравця, що об’єднає активи HBO, CNN, CBS та Paramount+. Проте головним викликом залишається величезне сукупне боргове навантаження. Paramount сподівається, що ефект синергії та оптимізація стрімінгових платформ дозволять швидко стабілізувати фінанси нової структури.

Наразі рада директорів Warner Bros. Discovery вивчає оновлені умови. Якщо домовленість буде досягнута, ця угода стане визначальною для Голлівуду у 2026 році, радикально змінивши баланс сил у боротьбі за глядача.

