На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 12637 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 15407 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 18821 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 17635 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15577 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18784 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23823 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16148 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 27152 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Публікації
Ексклюзиви
Paramount Global змінює умови поглинання Warner Bros. Discovery з комісією "за очікування" - 25 центів за акцію

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Paramount Global запровадила спеціальну комісію у розмірі 25 центів за акцію для акціонерів Warner Bros. Discovery. Це зроблено для компенсації затримки через антимонопольні перевірки та підвищення привабливості угоди.

Paramount Global змінює умови поглинання Warner Bros. Discovery з комісією "за очікування" - 25 центів за акцію

Компанія Paramount Global змінила умови пропозиції щодо поглинання Warner Bros. Discovery, запровадивши спеціальну комісію у розмірі 25 центів за акцію. Цей крок спрямований на те, щоб заспокоїти акціонерів Warner Bros. та компенсувати їм час, який знадобиться на тривалі антимонопольні перевірки угоди. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Запровадження "ticking fee" (комісії за очікування) свідчить про готовність Paramount платити за час. Якщо процес отримання дозволів від регуляторів затягнеться, акціонери Warner Bros. отримуватимуть по 0,25 долара на акцію щомісяця. Така стратегія покликана зробити злиття привабливішим на тлі прискіпливої уваги з боку Міністерства юстиції США та Федеральної торгової комісії до великих медіаугод.

Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20.01.26, 18:21 • 30972 перегляди

Аналітики вважають, що Paramount намагається продемонструвати впевненість у позитивному рішенні регуляторів. Це важливо для Warner Bros. Discovery, яка паралельно розглядає різні варіанти реструктуризації для зменшення боргів та підвищення капіталізації.

Майбутнє об’єднаного медіагіганта

Злиття може створити потужного гравця, що об’єднає активи HBO, CNN, CBS та Paramount+. Проте головним викликом залишається величезне сукупне боргове навантаження. Paramount сподівається, що ефект синергії та оптимізація стрімінгових платформ дозволять швидко стабілізувати фінанси нової структури.

Наразі рада директорів Warner Bros. Discovery вивчає оновлені умови. Якщо домовленість буде досягнута, ця угода стане визначальною для Голлівуду у 2026 році, радикально змінивши баланс сил у боротьбі за глядача. 

Трамп запевнив у невтручанні в боротьбу Netflix і Paramount за Warner Bros. Discovery05.02.26, 08:53 • 3570 переглядiв

Степан Гафтко

