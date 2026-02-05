Трамп запевнив у невтручанні в боротьбу Netflix і Paramount за Warner Bros. Discovery

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що не втручатиметься у суперечку між Netflix та Paramount Skydance щодо Warner Bros. Discovery, що є зміною порівняно з кінцем минулого року, коли він заявив, що буде брати участь у перегляді угоди, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Я не був залучений", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC News.

"Мушу сказати, що мене вважають дуже сильним президентом. Мені телефонували обидві сторони. Це дві сторони, але я вирішив, що не повинен бути залучений. Міністерство юстиції займатиметься цим", - зазначив він.

У грудні Трамп заявив, що матиме право голосу щодо того, чи слід продовжувати запропоноване злиття між Netflix та Warner Bros., повідомивши, що частка ринку об'єднаної компанії може викликати занепокоєння. "Я буду залучений до цього рішення", - казав тоді Трамп.

Netflix та Paramount Skydance прагнуть отримати Warner Bros. заради кіно- та телестудій, великої бібліотеки контенту та франшиз.

Netflix запропонував придбати Warner Bros. Discovery за 82,7 мільярда доларів. Міністерство юстиції США розглядає цю пропозицію та конкуруючу, ворожу пропозицію від Paramount Skydance.

Лідер республіканців визнав розбіжність між учасниками торгів в інтерв'ю NBC у середу.

"Існує теорія, що одна з компаній занадто велика, і їй не слід дозволяти цього робити, а інша компанія каже щось інше", – сказав він.

"Вони затято змагаються один з одним - і буде переможець", - заявив Трамп.

Paramount заявила, що її пропозиція матиме легший регуляторний шлях до схвалення. Але Warner Bros. неодноразово відхиляла пропозиції від Paramount, яка врешті потрапила б у великі борги для фінансування угоди.

Генеральним директором Paramount є Девід Еллісон, чий батько, мільярдер і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, мав тісні відносини з Трампом, зауважує видання.