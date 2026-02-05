$43.190.22
4 лютого, 21:10 • 11121 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 20326 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 16365 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 16633 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 17942 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 17510 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14663 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13554 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19989 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26876 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Трамп запевнив у невтручанні в боротьбу Netflix і Paramount за Warner Bros. Discovery

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не втручатиметься у суперечку між Netflix та Paramount Skydance щодо Warner Bros. Discovery, хоча раніше обіцяв брати участь у перегляді угоди. Міністерство юстиції США розглядає пропозиції від обох компаній.

Трамп запевнив у невтручанні в боротьбу Netflix і Paramount за Warner Bros. Discovery

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що не втручатиметься у суперечку між Netflix та Paramount Skydance щодо Warner Bros. Discovery, що є зміною порівняно з кінцем минулого року, коли він заявив, що буде брати участь у перегляді угоди, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Я не був залучений", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC News.

"Мушу сказати, що мене вважають дуже сильним президентом. Мені телефонували обидві сторони. Це дві сторони, але я вирішив, що не повинен бути залучений. Міністерство юстиції займатиметься цим", - зазначив він.

У грудні Трамп заявив, що матиме право голосу щодо того, чи слід продовжувати запропоноване злиття між Netflix та Warner Bros., повідомивши, що частка ринку об'єднаної компанії може викликати занепокоєння. "Я буду залучений до цього рішення", - казав тоді Трамп.

Netflix та Paramount Skydance прагнуть отримати Warner Bros. заради кіно- та телестудій, великої бібліотеки контенту та франшиз.

Netflix запропонував придбати Warner Bros. Discovery за 82,7 мільярда доларів. Міністерство юстиції США розглядає цю пропозицію та конкуруючу, ворожу пропозицію від Paramount Skydance.

Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20.01.26, 18:21 • 30958 переглядiв

Лідер республіканців визнав розбіжність між учасниками торгів в інтерв'ю NBC у середу.

"Існує теорія, що одна з компаній занадто велика, і їй не слід дозволяти цього робити, а інша компанія каже щось інше", – сказав він.

"Вони затято змагаються один з одним - і буде переможець", - заявив Трамп.

Paramount заявила, що її пропозиція матиме легший регуляторний шлях до схвалення. Але Warner Bros. неодноразово відхиляла пропозиції від Paramount, яка врешті потрапила б у великі борги для фінансування угоди.

Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN07.01.26, 16:22 • 82961 перегляд

Генеральним директором Paramount є Девід Еллісон, чий батько, мільярдер і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, мав тісні відносини з Трампом, зауважує видання.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Фільм
Серіали
Ларрі Еллісон
Міністерство юстиції США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Netflix