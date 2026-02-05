Трамп заверил в невмешательстве в борьбу Netflix и Paramount за Warner Bros. Discovery

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не будет вмешиваться в спор между Netflix и Paramount Skydance по поводу Warner Bros. Discovery, что является изменением по сравнению с концом прошлого года, когда он заявил, что будет участвовать в рассмотрении сделки, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Я не был вовлечен", - сказал Трамп в интервью NBC News.

"Должен сказать, что меня считают очень сильным президентом. Мне звонили обе стороны. Это две стороны, но я решил, что не должен быть вовлечен. Министерство юстиции будет заниматься этим", - отметил он.

В декабре Трамп заявил, что будет иметь право голоса относительно того, следует ли продолжать предлагаемое слияние между Netflix и Warner Bros., сообщив, что доля рынка объединенной компании может вызвать беспокойство. "Я буду вовлечен в это решение", - говорил тогда Трамп.

Netflix и Paramount Skydance стремятся получить Warner Bros. ради кино- и телестудий, большой библиотеки контента и франшиз.

Netflix предложил приобрести Warner Bros. Discovery за 82,7 миллиарда долларов. Министерство юстиции США рассматривает это предложение и конкурирующее, враждебное предложение от Paramount Skydance.

Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount

Лидер республиканцев признал расхождение между участниками торгов в интервью NBC в среду.

"Существует теория, что одна из компаний слишком велика, и ей не следует позволять этого делать, а другая компания говорит что-то другое", - сказал он.

"Они упорно соревнуются друг с другом - и будет победитель", - заявил Трамп.

Paramount заявила, что ее предложение будет иметь более легкий регуляторный путь к одобрению. Но Warner Bros. неоднократно отклоняла предложения от Paramount, которая в конечном итоге попала бы в большие долги для финансирования сделки.

Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN

Генеральным директором Paramount является Дэвид Эллисон, чей отец, миллиардер и сооснователь Oracle Ларри Эллисон, имел тесные отношения с Трампом, отмечает издание.