На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 22932 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 28364 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 25295 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 26199 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 65056 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 48509 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 42261 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 32944 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 30970 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Warner Bros. Discovery може відновити переговори з Paramount Skydance через пропозицію покрити штраф Netflix у $2,8 млрд. Це сталося після того, як Paramount звернулася до інвесторів із пропозицією у $30 за акцію.

Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції
Фото: Bloomberg

Warner Bros. Discovery вивчає можливість повернення до діалогу з Paramount Skydance після отримання вигідніших умов, що включають покриття 2,8 мільярда доларів штрафу перед Netflix. Рада директорів оцінює, чи стане ця пропозиція кращою альтернативою вже підписаній угоді зі стрімінговим гігантом. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Змінена пропозиція від Paramount Skydance включає низку вагомих фінансових зобов'язань, спрямованих на нівелювання ризиків для Warner Bros. Зокрема, компанія готова покрити штрафні санкції в розмірі 2,8 мільярда доларів у разі розірвання контракту з Netflix, а також пропонує підтримку в рефінансуванні боргів студії.

Крім того, Paramount висловила впевненість у швидкому отриманні дозволів від регуляторів, пообіцявши компенсувати збитки акціонерам, якщо угода не буде закрита до кінця 2026 року.

Протистояння з Netflix та тиск із боку акціонерів

Ситуація ускладнюється тим, що Warner Bros. вже має зобов'язання перед Netflix щодо продажу своїх кіностудій та платформи HBO Max за ціною 27,75 долара за акцію.

Проте Paramount намагається перехопити ініціативу, звертаючись безпосередньо до інвесторів із тендерною пропозицією у 30 доларів за акцію.

Рада директорів WBD розглядає цей крок не лише як шлях до альтернативної угоди, а й як інструмент тиску на Netflix для підвищення їхньої початкової ставки. Остаточне рішення залежатиме від голосування акціонерів та подальшої реакції антимонопольних органів на можливе створення нового медіаконцерну.

Степан Гафтко

