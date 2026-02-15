Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції
Warner Bros. Discovery може відновити переговори з Paramount Skydance через пропозицію покрити штраф Netflix у $2,8 млрд. Це сталося після того, як Paramount звернулася до інвесторів із пропозицією у $30 за акцію.
Warner Bros. Discovery вивчає можливість повернення до діалогу з Paramount Skydance після отримання вигідніших умов, що включають покриття 2,8 мільярда доларів штрафу перед Netflix. Рада директорів оцінює, чи стане ця пропозиція кращою альтернативою вже підписаній угоді зі стрімінговим гігантом. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Змінена пропозиція від Paramount Skydance включає низку вагомих фінансових зобов'язань, спрямованих на нівелювання ризиків для Warner Bros. Зокрема, компанія готова покрити штрафні санкції в розмірі 2,8 мільярда доларів у разі розірвання контракту з Netflix, а також пропонує підтримку в рефінансуванні боргів студії.
Крім того, Paramount висловила впевненість у швидкому отриманні дозволів від регуляторів, пообіцявши компенсувати збитки акціонерам, якщо угода не буде закрита до кінця 2026 року.
Протистояння з Netflix та тиск із боку акціонерів
Ситуація ускладнюється тим, що Warner Bros. вже має зобов'язання перед Netflix щодо продажу своїх кіностудій та платформи HBO Max за ціною 27,75 долара за акцію.
Проте Paramount намагається перехопити ініціативу, звертаючись безпосередньо до інвесторів із тендерною пропозицією у 30 доларів за акцію.
Рада директорів WBD розглядає цей крок не лише як шлях до альтернативної угоди, а й як інструмент тиску на Netflix для підвищення їхньої початкової ставки. Остаточне рішення залежатиме від голосування акціонерів та подальшої реакції антимонопольних органів на можливе створення нового медіаконцерну.
