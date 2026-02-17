Warner Bros получила разрешение Netflix на новые переговоры о слиянии с Paramount
Киев • УНН
Warner Bros Discovery возобновила переговоры с Paramount Skydance после того, как Netflix временно разрешил это. У компании есть время до 23 февраля, чтобы достичь договоренностей.
Компания Warner Bros Discovery возобновила переговоры о возможном объединении с Paramount Skydance после того, как Netflix временно разрешил это сделать. Об этом сообщает AP News, передает УНН.
Как поясняется, Netflix предоставил Warner Bros семидневное разрешение, которое позволяет компании вернуться к переговорам с Paramount и обсудить спорные моменты предыдущих предложений. Согласно официальному сообщению, Warner Bros имеет время до 23 февраля, чтобы достичь договоренностей с Paramount Skydance.
Ранее руководство Warner Bros поддерживало сделку с Netflix. В декабре Netflix согласился приобрести студийный и стриминговый бизнес Warner Bros. за 72 млрд долларов. С учетом долгов общая стоимость этой сделки составляет около 83 млрд долларов. Ожидалось, что акционеры рассмотрят ее уже весной.
В то же время Paramount Skydance предлагает другой вариант. Компания хочет приобрести всю Warner Bros Discovery, включая телеканалы CNN и Discovery. В декабре Paramount предложила акционерам полностью денежную сделку на сумму 77,9 млрд долларов.
Сейчас Warner Bros параллельно рассматривает оба предложения, а окончательное решение будет зависеть от результатов переговоров в ближайшие дни.
