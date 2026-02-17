Warner Bros получила разрешение Netflix на новые переговоры о слиянии с Paramount

$43.170.07
12:59 • 4434 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 10282 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 11268 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 14616 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 22134 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 32273 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 43504 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51694 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38503 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 65899 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 23173 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 20862 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 21209 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 19074 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 20935 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 15679 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 35686 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 45464 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 65899 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 70615 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 8072 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 6000 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 23410 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 21072 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 23966 просмотра
Warner Bros получила разрешение Netflix на новые переговоры о слиянии с Paramount

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Warner Bros Discovery возобновила переговоры с Paramount Skydance после того, как Netflix временно разрешил это. У компании есть время до 23 февраля, чтобы достичь договоренностей.

Warner Bros получила разрешение Netflix на новые переговоры о слиянии с Paramount

Компания Warner Bros Discovery возобновила переговоры о возможном объединении с Paramount Skydance после того, как Netflix временно разрешил это сделать. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Как поясняется, Netflix предоставил Warner Bros семидневное разрешение, которое позволяет компании вернуться к переговорам с Paramount и обсудить спорные моменты предыдущих предложений. Согласно официальному сообщению, Warner Bros имеет время до 23 февраля, чтобы достичь договоренностей с Paramount Skydance.

Ранее руководство Warner Bros поддерживало сделку с Netflix. В декабре Netflix согласился приобрести студийный и стриминговый бизнес Warner Bros. за 72 млрд долларов. С учетом долгов общая стоимость этой сделки составляет около 83 млрд долларов. Ожидалось, что акционеры рассмотрят ее уже весной.

В то же время Paramount Skydance предлагает другой вариант. Компания хочет приобрести всю Warner Bros Discovery, включая телеканалы CNN и Discovery. В декабре Paramount предложила акционерам полностью денежную сделку на сумму 77,9 млрд долларов.

Сейчас Warner Bros параллельно рассматривает оба предложения, а окончательное решение будет зависеть от результатов переговоров в ближайшие дни.

ByteDance ограничит свою модель генерации видео Seedance 2.0 после угроз судебными исками от Disney. Голливудские студии обвинили разработчиков в использовании "пиратских библиотек" для обучения нейросети.

Андрей Тимощенков

