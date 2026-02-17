ByteDance обмежить ШІ-інструменти після звинувачень Disney у "віртуальному розгромі" авторських прав

$43.100.11
16 лютого, 17:19 • 11575 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 21412 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 19437 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 31947 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 27360 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 47823 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26372 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29562 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35559 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38262 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 12127 перегляди
У Молдові знайшли викрадену трирічну дівчинку з України16 лютого, 17:34 • 4710 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 11256 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 6792 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі21:44 • 7050 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 11259 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 22539 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 31944 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 47822 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 82238 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Густаво Петро
Рафаель Гроссі
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Іран
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 1938 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 6794 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 12128 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 22309 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 28560 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot
Серіали

ByteDance обмежить ШІ-інструменти після звинувачень Disney у "віртуальному розгромі" авторських прав

Київ • УНН

 • 18 перегляди

ByteDance обмежить свою модель генерації відео Seedance 2.0 після погроз судовими позовами від Disney. Голлівудські студії звинуватили розробників у використанні "піратських бібліотек" для навчання нейромережі.

ByteDance обмежить ШІ-інструменти після звинувачень Disney у "віртуальному розгромі" авторських прав

Китайський технологічний гігант ByteDance офіційно пообіцяв впровадити жорсткі обмеження для своєї нової моделі генерації відео Seedance 2.0 після погроз судовими позовами з боку корпорації Disney. Голлівудські студії звинуватили розробників у використанні "піратських бібліотек" для навчання нейромережі, що дозволяло користувачам створювати надреалістичні ролики з персонажами Marvel та "Зоряних війн". Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Конфлікт перейшов у правову площину в п'ятницю, коли Disney надіслала ByteDance офіційний лист із вимогою негайно припинити порушення авторських прав. Адвокати кіностудії назвали діяльність ШІ-інструменту "віртуальним розгромом", оскільки платформа фактично перетворила захищені мільярдними інвестиціями образи на загальнодоступний кліпарт.

Netflix став ексклюзивною платформою для світових кінорелізів Sony Pictures16.01.26, 03:30 • 4485 переглядiв

До критики приєдналися також Paramount Skydance та Асоціація кінокомпаній США, які вимагають заблокувати можливість відтворення будь-якого контенту, що належить великим студіям.

Disney надіслала листа з вимогою припинити співпрацю, звинувативши ByteDance у постачанні Seedance "піратської бібліотеки" персонажів. Адвокати студії охарактеризували дії компанії як "віртуальний розгром" їхньої інтелектуальної власності

– зазначається у звітах профільних юристів.

Реакція ByteDance та міжнародні розслідування

У понеділок представники ByteDance підтвердили, що чують занепокоєння правовласників і вже працюють над посиленням захисних бар'єрів у версії 2.0. Компанія пообіцяла заблокувати несанкціоноване використання зовнішності реальних людей та відомих брендів, хоча деталі технічних змін залишаються нерозголошеними. Водночас уряд Японії вже розпочав власне розслідування через появу в Seedance згенерованих відео з персонажами популярних аніме, що свідчить про глобальний характер проблеми.

Ми поважаємо права інтелектуальної власності та чуємо занепокоєння щодо Seedance 2.0. Наразі ми вживаємо заходів для посилення чинних гарантій, працюючи над запобіганням несанкціонованому використанню активів користувачами

– повідомили в ByteDance виданню BBC.

Штраф у 10 млн доларів: США звинуватило Disney у порушенні конфіденційності дітей на YouTube 31.12.25, 09:56 • 2817 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Бренд
ByteDance
Японія