ByteDance обмежить ШІ-інструменти після звинувачень Disney у "віртуальному розгромі" авторських прав
ByteDance обмежить свою модель генерації відео Seedance 2.0 після погроз судовими позовами від Disney. Голлівудські студії звинуватили розробників у використанні "піратських бібліотек" для навчання нейромережі.
Китайський технологічний гігант ByteDance офіційно пообіцяв впровадити жорсткі обмеження для своєї нової моделі генерації відео Seedance 2.0 після погроз судовими позовами з боку корпорації Disney. Голлівудські студії звинуватили розробників у використанні "піратських бібліотек" для навчання нейромережі, що дозволяло користувачам створювати надреалістичні ролики з персонажами Marvel та "Зоряних війн". Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Конфлікт перейшов у правову площину в п'ятницю, коли Disney надіслала ByteDance офіційний лист із вимогою негайно припинити порушення авторських прав. Адвокати кіностудії назвали діяльність ШІ-інструменту "віртуальним розгромом", оскільки платформа фактично перетворила захищені мільярдними інвестиціями образи на загальнодоступний кліпарт.
До критики приєдналися також Paramount Skydance та Асоціація кінокомпаній США, які вимагають заблокувати можливість відтворення будь-якого контенту, що належить великим студіям.
Disney надіслала листа з вимогою припинити співпрацю, звинувативши ByteDance у постачанні Seedance "піратської бібліотеки" персонажів. Адвокати студії охарактеризували дії компанії як "віртуальний розгром" їхньої інтелектуальної власності
Реакція ByteDance та міжнародні розслідування
У понеділок представники ByteDance підтвердили, що чують занепокоєння правовласників і вже працюють над посиленням захисних бар'єрів у версії 2.0. Компанія пообіцяла заблокувати несанкціоноване використання зовнішності реальних людей та відомих брендів, хоча деталі технічних змін залишаються нерозголошеними. Водночас уряд Японії вже розпочав власне розслідування через появу в Seedance згенерованих відео з персонажами популярних аніме, що свідчить про глобальний характер проблеми.
Ми поважаємо права інтелектуальної власності та чуємо занепокоєння щодо Seedance 2.0. Наразі ми вживаємо заходів для посилення чинних гарантій, працюючи над запобіганням несанкціонованому використанню активів користувачами
