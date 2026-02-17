ByteDance ограничит ИИ-инструменты после обвинений Disney в "виртуальном разгроме" авторских прав

Китайский технологический гигант ByteDance официально пообещал ввести жесткие ограничения для своей новой модели генерации видео Seedance 2.0 после угроз судебными исками со стороны корпорации Disney. Голливудские студии обвинили разработчиков в использовании "пиратских библиотек" для обучения нейросети, что позволяло пользователям создавать сверхреалистичные ролики с персонажами Marvel и "Звездных войн". Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Конфликт перешел в правовую плоскость в пятницу, когда Disney направила ByteDance официальное письмо с требованием немедленно прекратить нарушение авторских прав. Адвокаты киностудии назвали деятельность ИИ-инструмента "виртуальным разгромом", поскольку платформа фактически превратила защищенные миллиардными инвестициями образы в общедоступный клипарт.

К критике присоединились также Paramount Skydance и Ассоциация кинокомпаний США, которые требуют заблокировать возможность воспроизведения любого контента, принадлежащего крупным студиям.

В понедельник представители ByteDance подтвердили, что слышат обеспокоенность правообладателей и уже работают над усилением защитных барьеров в версии 2.0. Компания пообещала заблокировать несанкционированное использование внешности реальных людей и известных брендов, хотя детали технических изменений остаются неразглашенными. В то же время правительство Японии уже начало собственное расследование из-за появления в Seedance сгенерированных видео с персонажами популярных аниме, что свидетельствует о глобальном характере проблемы.

Мы уважаем права интеллектуальной собственности и слышим обеспокоенность относительно Seedance 2.0. Сейчас мы принимаем меры для усиления действующих гарантий, работая над предотвращением несанкционированного использования активов пользователями