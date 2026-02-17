$43.100.11
16 февраля, 17:19
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
ByteDance ограничит ИИ-инструменты после обвинений Disney в "виртуальном разгроме" авторских прав

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

ByteDance ограничит свою модель генерации видео Seedance 2.0 после угроз судебными исками от Disney. Голливудские студии обвинили разработчиков в использовании "пиратских библиотек" для обучения нейросети.

ByteDance ограничит ИИ-инструменты после обвинений Disney в "виртуальном разгроме" авторских прав

Китайский технологический гигант ByteDance официально пообещал ввести жесткие ограничения для своей новой модели генерации видео Seedance 2.0 после угроз судебными исками со стороны корпорации Disney. Голливудские студии обвинили разработчиков в использовании "пиратских библиотек" для обучения нейросети, что позволяло пользователям создавать сверхреалистичные ролики с персонажами Marvel и "Звездных войн". Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Конфликт перешел в правовую плоскость в пятницу, когда Disney направила ByteDance официальное письмо с требованием немедленно прекратить нарушение авторских прав. Адвокаты киностудии назвали деятельность ИИ-инструмента "виртуальным разгромом", поскольку платформа фактически превратила защищенные миллиардными инвестициями образы в общедоступный клипарт.

Netflix стал эксклюзивной платформой для мировых кинорелизов Sony Pictures16.01.26, 03:30 • 4485 просмотров

К критике присоединились также Paramount Skydance и Ассоциация кинокомпаний США, которые требуют заблокировать возможность воспроизведения любого контента, принадлежащего крупным студиям.

Disney направила письмо с требованием прекратить сотрудничество, обвинив ByteDance в поставке Seedance "пиратской библиотеки" персонажей. Адвокаты студии охарактеризовали действия компании как "виртуальный разгром" их интеллектуальной собственности

– отмечается в отчетах профильных юристов.

Реакция ByteDance и международные расследования

В понедельник представители ByteDance подтвердили, что слышат обеспокоенность правообладателей и уже работают над усилением защитных барьеров в версии 2.0. Компания пообещала заблокировать несанкционированное использование внешности реальных людей и известных брендов, хотя детали технических изменений остаются неразглашенными. В то же время правительство Японии уже начало собственное расследование из-за появления в Seedance сгенерированных видео с персонажами популярных аниме, что свидетельствует о глобальном характере проблемы.

Мы уважаем права интеллектуальной собственности и слышим обеспокоенность относительно Seedance 2.0. Сейчас мы принимаем меры для усиления действующих гарантий, работая над предотвращением несанкционированного использования активов пользователями

– сообщили в ByteDance изданию BBC.

Штраф в 10 млн долларов: США обвинили Disney в нарушении конфиденциальности детей на YouTube31.12.25, 09:56 • 2817 просмотров

Степан Гафтко

