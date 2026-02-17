Warner Bros отримала дозвіл Netflix на нові переговори щодо злиття з Paramount
Київ • УНН
Warner Bros Discovery відновила переговори з Paramount Skydance після того, як Netflix тимчасово дозволив це. Компанія має час до 23 лютого, щоб досягти домовленостей.
Компанія Warner Bros Discovery відновила переговори про можливе об’єднання з Paramount Skydance після того, як Netflix тимчасово дозволив це зробити. Про це повідомляє AP News, передає УНН.
Як пояснюється, Netflix надав Warner Bros семиденний дозвіл, який дозволяє компанії повернутися до переговорів з Paramount і обговорити спірні моменти попередніх пропозицій. Згідно з офіційним повідомленням, Warner Bros має час до 23 лютого, щоб досягти домовленостей із Paramount Skydance.
Раніше керівництво Warner Bros підтримувало угоду з Netflix. У грудні Netflix погодився придбати студійний і стримінговий бізнес Warner Bros. за 72 млрд доларів. З урахуванням боргів загальна вартість цієї угоди становить близько 83 млрд доларів. Очікувалося, що акціонери розглянуть її вже навесні.
Водночас Paramount Skydance пропонує інший варіант. Компанія хоче придбати всю Warner Bros Discovery, включно з телеканалами CNN та Discovery. У грудні Paramount запропонувала акціонерам повністю грошову угоду на суму 77,9 млрд доларів.
Наразі Warner Bros паралельно розглядає обидві пропозиції, а остаточне рішення залежатиме від результатів переговорів у найближчі дні.
