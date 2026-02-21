Paramount усунула антимонопольні перешкоди у США для поглинання Warner Bros. Discovery

Компанія Paramount оголосила про завершення встановленого законом періоду очікування для перевірки її заявки на купівлю Warner Bros. Discovery (WBD) за 108,4 мільярда доларів. Термін очікування згідно з актом Харта-Скотта-Родіно сплив 19 лютого 2026 року о 23:59 за східним часом, що формально знімає регуляторні бар'єри для проведення угоди всередині США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Завершення періоду очікування означає, що у США більше немає законодавчих перешкод для закриття запропонованого Paramount поглинання WBD. Ми маємо діяти зараз, щоб надати акціонерам найкращу пропозицію на ринку – йдеться в офіційній заяві компанії.

Попри успішне проходження антимонопольної перевірки, Paramount має подолати опір керівництва Warner Bros., яке нещодавно встановило семиденний термін для подання "найкращої та фінальної пропозиції". Конкуренція з Netflix залишається гострою, оскільки остання пропонує 82,7 мільярда доларів за частину бізнесу, тоді як Paramount прагне повного злиття.

Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції

Ситуацію ускладнює й те, що WBD вже має підписану угоду з Netflix, розірвання якої вимагатиме сплати 2,8 мільярда доларів компенсації, яку Paramount пообіцяла покрити у разі успіху своєї заявки.

Міжнародне схвалення та фінансові зобов’язання

Раніше Paramount вже отримала дозвіл на угоду від органів іноземних інвестицій Німеччини, що підкріплює її позиції на глобальному рівні. Для заспокоєння інвесторів компанія запровадила так звану "комісію за очікування" у розмірі 0,25 долара за акцію за кожен квартал затримки закриття угоди після 2026 року.

Остаточне рішення залежатиме від результатів голосування акціонерів Warner Bros., яке заплановане на березень, та спроможності Paramount переконати раду директорів у стратегічній перевазі об'єднання всіх медіаактивів під одним дахом.

Warner Bros отримала дозвіл Netflix на нові переговори щодо злиття з Paramount