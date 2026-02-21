$43.270.03
20 лютого, 19:44 • 8468 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 14582 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 15096 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 20859 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 22028 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20968 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 23845 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 42732 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15147 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21255 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Paramount усунула антимонопольні перешкоди у США для поглинання Warner Bros. Discovery

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Компанія Paramount завершила період очікування для перевірки заявки на купівлю Warner Bros. Discovery за 108,4 мільярда доларів. Це знімає регуляторні бар'єри у США, проте компанії ще потрібно подолати опір керівництва Warner Bros.

Paramount усунула антимонопольні перешкоди у США для поглинання Warner Bros. Discovery

Компанія Paramount оголосила про завершення встановленого законом періоду очікування для перевірки її заявки на купівлю Warner Bros. Discovery (WBD) за 108,4 мільярда доларів. Термін очікування згідно з актом Харта-Скотта-Родіно сплив 19 лютого 2026 року о 23:59 за східним часом, що формально знімає регуляторні бар'єри для проведення угоди всередині США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Завершення періоду очікування означає, що у США більше немає законодавчих перешкод для закриття запропонованого Paramount поглинання WBD. Ми маємо діяти зараз, щоб надати акціонерам найкращу пропозицію на ринку

– йдеться в офіційній заяві компанії.

Попри успішне проходження антимонопольної перевірки, Paramount має подолати опір керівництва Warner Bros., яке нещодавно встановило семиденний термін для подання "найкращої та фінальної пропозиції". Конкуренція з Netflix залишається гострою, оскільки остання пропонує 82,7 мільярда доларів за частину бізнесу, тоді як Paramount прагне повного злиття.

Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції15.02.26, 23:47 • 14913 переглядiв

Ситуацію ускладнює й те, що WBD вже має підписану угоду з Netflix, розірвання якої вимагатиме сплати 2,8 мільярда доларів компенсації, яку Paramount пообіцяла покрити у разі успіху своєї заявки.

Міжнародне схвалення та фінансові зобов’язання

Раніше Paramount вже отримала дозвіл на угоду від органів іноземних інвестицій Німеччини, що підкріплює її позиції на глобальному рівні. Для заспокоєння інвесторів компанія запровадила так звану "комісію за очікування" у розмірі 0,25 долара за акцію за кожен квартал затримки закриття угоди після 2026 року.

Остаточне рішення залежатиме від результатів голосування акціонерів Warner Bros., яке заплановане на березень, та спроможності Paramount переконати раду директорів у стратегічній перевазі об'єднання всіх медіаактивів під одним дахом.

Warner Bros отримала дозвіл Netflix на нові переговори щодо злиття з Paramount17.02.26, 15:32 • 3565 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Фільм
Серіали
Reuters
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Netflix