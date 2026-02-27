$43.240.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Netflix виходить із переговорів щодо купівлі Warner Bros. Discovery та поступається Paramount

Київ • УНН

 • 1912 перегляди

Netflix Inc. вийшов з переговорів щодо придбання Warner Bros. Discovery Inc. через небажання брати участь у ціновій війні. Це дозволило Paramount Skydance Corp. придбати Warner Bros. Discovery за 111 мільярдів доларів.

Netflix виходить із переговорів щодо купівлі Warner Bros. Discovery та поступається Paramount

Стрімінговий гігант Netflix Inc. офіційно припинив боротьбу за придбання активів Warner Bros. Discovery Inc., відкривши шлях до реалізації угоди з Paramount Skydance Corp. Вартість поглинання історичної голлівудської студії оцінюється у 111 мільярдів доларів, що стане однією з найбільших подій у медіаіндустрії останнього десятиліття. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Керівництво Netflix пояснило своє рішення небажанням брати участь у ціновій війні, яка більше не відповідає інтересам акціонерів.

Угода, яку ми узгодили, створила б цінність для акціонерів із чітким шляхом до схвалення регуляторних органів. Однак ми завжди були дисциплінованими, і за ціною, необхідною для того, щоб відповідати останній пропозиції Paramount Skydance, угода більше не є фінансово привабливою

– йдеться у заяві компанії.

Warner Bros отримала дозвіл Netflix на нові переговори щодо злиття з Paramount17.02.26, 15:32 • 3622 перегляди

Після оприлюднення цієї новини акції Netflix підскочили на 13%, тоді як папери Warner Bros. продемонстрували падіння через завершення торгів.

Нова медіаімперія Девіда Еллісона та майбутнє Warner Bros.

Перемога Paramount Skydance під керівництвом Девіда Еллісона дозволить об'єднати ресурси Paramount, Skydance Media та активів Warner Bros., включаючи такі кабельні мережі як CNN та TNT.

Раніше, у грудні, Netflix уже мав попередню домовленість на 82,7 мільярда доларів, проте агресивні зустрічні пропозиції від Paramount змусили Warner Bros. визнати умови Еллісона кращими. Нова структура матиме значний вплив на ринок стрімінгу, намагаючись наздогнати Netflix, який наразі утримує лідерство з базою у 325 мільйонів підписників по всьому світу.

Paramount усунула антимонопольні перешкоди у США для поглинання Warner Bros. Discovery21.02.26, 05:56 • 4890 переглядiв

Степан Гафтко

