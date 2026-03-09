Ворожий безпілотник атакував Харків, серед п'яти постраждалих 16-річна дівчина

$43.730.0850.540.36
uken
19:48 • 2302 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03 • 8874 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
16:44 • 14266 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 22089 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 28870 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 19775 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 43187 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30766 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47065 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65494 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 38221 перегляди
Уряд Угорщини зафіксував рекордний дефіцит бюджету через передвиборчі витрати Орбана9 березня, 12:07 • 13810 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 19125 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 26564 перегляди
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки15:02 • 23878 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 26870 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 38532 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 43187 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 46215 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 112492 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo17:41 • 6376 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 7510 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 8512 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 9558 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 19330 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Серіали

Ворожий безпілотник атакував Харків, серед п'яти постраждалих 16-річна дівчина

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Російський дрон влучив у житловий будинок в Індустріальному районі. Постраждали п'ятеро людей, серед яких 16-річна дівчина та госпіталізований чоловік.

Ворожий безпілотник атакував Харків, серед п'яти постраждалих 16-річна дівчина

Армія рф атакувала безпілотником Індустріальний район у Харкові. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед них - 16-річна дівчина, передає УНН.

Деталі

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа. 

За попередньою інформацією, загорілись авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки. 

Пізніше Синєгубов повідомив, що в результаті атаки постраждало четверо людей.

ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові08.03.26, 03:58 • 21219 переглядiв

16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік отримують допомогу медиків на місці. 51-річний чоловік з вибуховим пораненням госпіталізований до лікарні 

- повідомив голова Харківської ОВА.

Додамо

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п'яти.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків