Ворожий безпілотник атакував Харків, серед п'яти постраждалих 16-річна дівчина
Київ • УНН
Російський дрон влучив у житловий будинок в Індустріальному районі. Постраждали п'ятеро людей, серед яких 16-річна дівчина та госпіталізований чоловік.
Армія рф атакувала безпілотником Індустріальний район у Харкові. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед них - 16-річна дівчина, передає УНН.
Деталі
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, загорілись авто та квартири на нижніх поверхах багатоповерхівки.
Пізніше Синєгубов повідомив, що в результаті атаки постраждало четверо людей.
16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік отримують допомогу медиків на місці. 51-річний чоловік з вибуховим пораненням госпіталізований до лікарні
Додамо
Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до п'яти.