Зеленський прибув на зустріч з Макроном, планує закликати допомогти отримати ракети до Patriot - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Парижі, стверджує, що попросить президента Франції Еммануеля Макрона "його політичної підтримки", щоб "допомогти (Україні) отримати додаткові ракети (до Patriot)", пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Наразі перебуваючи у Франції, Володимир Зеленський дав інтерв'ю Ouest-France, у якому заявив, що попросить Еммануеля Макрона про "політичну підтримку", щоб "допомогти [Україні] отримати додаткові ракети [Patriot]" від країн, які їх мають.

"Ми хочемо якнайшвидше отримати нове покоління [франко-італійських] протиракетних комплексів SAMP-T, [бо] нам потрібні хороші системи ППО", - також заявив український президент регіональній газеті.

Як зазначає franceinfo, Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Єлисейського палацу на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський прибув до Парижа, щоб про війну в Україні не забули через Іран - AFP