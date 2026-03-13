Зеленський прибув на зустріч з Макроном, планує закликати допомогти отримати ракети до Patriot - ЗМІ

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
10:42 • 4484 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 25117 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 55963 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 51845 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 77616 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 40134 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 26725 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20887 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23810 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40507 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.1м/с
31%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН13 березня, 03:14 • 11729 перегляди
Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані13 березня, 04:00 • 11068 перегляди
США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів13 березня, 04:13 • 5482 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 18428 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 11751 перегляди
Публікації
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 11836 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 18499 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 77617 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 44124 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 39442 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Блогери
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ірак
Реклама
УНН Lite
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 104 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 11836 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 24011 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 23884 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 22220 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
MIM-104 Patriot
Іскандер (ОТРК)

Зеленський прибув на зустріч з Макроном, планує закликати допомогти отримати ракети до Patriot - ЗМІ

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Президент України у Франції закликав Еммануеля Макрона посприяти в отриманні ракет до Patriot. Також Україна прагне швидше отримати комплекси SAMP-T.

Зеленський прибув на зустріч з Макроном, планує закликати допомогти отримати ракети до Patriot - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Парижі, стверджує, що попросить президента Франції Еммануеля Макрона "його політичної підтримки", щоб "допомогти (Україні) отримати додаткові ракети (до Patriot)", пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Наразі перебуваючи у Франції, Володимир Зеленський дав інтерв'ю Ouest-France, у якому заявив, що попросить Еммануеля Макрона про "політичну підтримку", щоб "допомогти [Україні] отримати додаткові ракети [Patriot]" від країн, які їх мають.

"Ми хочемо якнайшвидше отримати нове покоління [франко-італійських] протиракетних комплексів SAMP-T, [бо] нам потрібні хороші системи ППО", - також заявив український президент регіональній газеті.

Як зазначає franceinfo, Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Єлисейського палацу на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський прибув до Парижа, щоб про війну в Україні не забули через Іран - AFP13.03.26, 13:53 • 980 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Володимир Зеленський
Україна