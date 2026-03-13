$44.160.1950.960.02
Эксклюзив
12:53 • 1234 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 7024 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 27840 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 58333 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 54210 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 81660 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 41078 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 27380 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20970 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23861 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Популярные новости
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН13 марта, 03:14 • 13602 просмотра
Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане13 марта, 04:00 • 13217 просмотра
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13 • 9680 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 22415 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 16403 просмотра
Зеленский прибыл на встречу с Макроном, планирует призвать помочь получить ракеты к Patriot - СМИ

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Президент Украины во Франции призвал Эммануэля Макрона посодействовать в получении ракет к Patriot. Также Украина стремится быстрее получить комплексы SAMP-T.

Зеленский прибыл на встречу с Макроном, планирует призвать помочь получить ракеты к Patriot - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Париже, утверждает, что попросит президента Франции Эммануэля Макрона "его политической поддержки", чтобы "помочь (Украине) получить дополнительные ракеты (к Patriot)", пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Находясь во Франции, Владимир Зеленский дал интервью Ouest-France, в котором заявил, что попросит Эммануэля Макрона о "политической поддержке", чтобы "помочь [Украине] получить дополнительные ракеты [Patriot]" от стран, которые ими располагают.

"Мы хотим как можно скорее получить новое поколение [франко-итальянских] противоракетных комплексов SAMP-T, [потому что] нам нужны хорошие системы ПВО", - также заявил украинский президент региональной газете.

Как отмечает franceinfo, Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский прибыл в Париж, чтобы о войне в Украине не забыли из-за Ирана - AFP13.03.26, 13:53 • 1530 просмотров

Юлия Шрамко

Военное положение
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Владимир Зеленский
Украина