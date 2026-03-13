Зеленский прибыл на встречу с Макроном, планирует призвать помочь получить ракеты к Patriot - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Париже, утверждает, что попросит президента Франции Эммануэля Макрона "его политической поддержки", чтобы "помочь (Украине) получить дополнительные ракеты (к Patriot)", пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Находясь во Франции, Владимир Зеленский дал интервью Ouest-France, в котором заявил, что попросит Эммануэля Макрона о "политической поддержке", чтобы "помочь [Украине] получить дополнительные ракеты [Patriot]" от стран, которые ими располагают.

"Мы хотим как можно скорее получить новое поколение [франко-итальянских] противоракетных комплексов SAMP-T, [потому что] нам нужны хорошие системы ПВО", - также заявил украинский президент региональной газете.

Как отмечает franceinfo, Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский прибыл в Париж, чтобы о войне в Украине не забыли из-за Ирана - AFP