Уряд планує у 2026 році виділити на Національне військове кладовище втричі більше, ніж цього року
Київ • УНН
Кабмін у проєкті бюджету на 2026 рік виділив понад 3,6 млрд гривень на Національне військове меморіальне кладовище, що втричі більше, ніж у 2025 році. Загалом на ветеранську політику планується закласти майже 18 млрд гривень.
Як повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України, на наступний рік планує закласти майже 18 млрд гривень на ветеранську політику, що на 6,1 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.
Відповідно до проєкту бюджету на 2026 рік, з цієї суми 3 млрд 615,8 млн гривень буде виділено на програму "Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища".
У проєкті закону вказується, що уряд очікує створення нових об'єктів інфраструктури загальнодержавного значення для почесного поховання та вшанування пам'яті загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, виконували службові обов'язки та присягу на вірність Українському народові.
"Досягнення мети передбачається шляхом етапної реалізації будівництва шести черг, що включає будівництво об'єктів меморіальної, ритуальної, адміністративної та інженерної інфраструктури, облаштування територій для почесного поховання, створення умов для публічного доступу, інклюзивності та церемоніального використання території", - зазначається в документі.
Як вказується у додатку до законопроєкту, на державну підтримку ветеранів війни, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників України передбачено 17 млрд 906,2 млн гривень, з них, зокрема:
- для здійснення заходів з підтримки та надання допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих, зокрема, реінтеграції ветеранів війни в суспільство, професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, комплексної реабілітації ветеранів війни шляхом надання медичних послуг, послуг з психологічної допомоги, фізкультурно-спортивної реабілітації, розвитку спорту, здійснення заходів популяризації та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни, героїзації ветеранів війни у суспільстві, забезпечення підтримки зайнятості/самозайнятості ветеранів війни за допомогою надання Українським ветеранським фондом грантів та мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу – 4 млрд 38,4 млн гривень;
- на виконання житлових програм для ветеранів війни та членів їх сімей – 5 млрд 670,2 млн гривень;
- для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, зокрема у системі повернення з військової служби до цивільного життя – 2 млрд 928,0 млн гривень;
- для створення мережі ветеранських просторів – 1 млрд 77,8 млн гривень;
- для вшанування пам’яті загиблих захисників України, зокрема шляхом почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі – 4 млрд 4 млн гривень.
Зазначимо, відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", у цьому році на програму "Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" передбачається 1,3 млрд гривень.
Нагадаємо
Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
У бюджеті на 2026 рік значно зросли видатки на Національну академію медичних наук, Міністерство енергетики, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Разом з тим скорочено видатки на Фонда державного майна, Державне космічне агентство та інших.