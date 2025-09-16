Уряд планує у 2026 році виділити на Національне військове кладовище втричі більше, ніж цього року

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
14:08 • 340 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 7098 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 16993 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 29870 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 18423 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 30049 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 30285 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15420 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35069 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23402 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
26%
751мм
Популярнi новини
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 11356 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 17250 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 24825 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 29775 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 14270 перегляди
Публікації
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 8112 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 29870 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 30049 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 30285 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35069 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 8 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 9244 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 44986 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 44189 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 48950 перегляди
Актуальне
TikTok
БМ-30 «Смерч»
The New York Times
Свіфт
Північний потік

Уряд планує у 2026 році виділити на Національне військове кладовище втричі більше, ніж цього року

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Кабмін у проєкті бюджету на 2026 рік виділив понад 3,6 млрд гривень на Національне військове меморіальне кладовище, що втричі більше, ніж у 2025 році. Загалом на ветеранську політику планується закласти майже 18 млрд гривень.

Уряд планує у 2026 році виділити на Національне військове кладовище втричі більше, ніж цього року

Кабінет міністрів у проєкті бюджету на 2026 рік передбачив понад 3,6 млрд гривень на Національне військове меморіальне кладовище, що втричі більше, ніж у 2025 році. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України та проєкт закону №14000.

Деталі

Як повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України, на наступний рік планує закласти майже 18 млрд гривень на ветеранську політику, що на 6,1 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

Відповідно до проєкту бюджету на 2026 рік, з цієї суми 3 млрд 615,8 млн гривень буде виділено на програму "Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища".

У проєкті закону вказується, що уряд очікує створення нових об'єктів інфраструктури загальнодержавного значення для почесного поховання та вшанування пам'яті загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, виконували службові обов'язки та присягу на вірність Українському народові.

"Досягнення мети передбачається шляхом етапної реалізації будівництва шести черг, що включає будівництво об'єктів меморіальної, ритуальної, адміністративної та інженерної інфраструктури, облаштування територій для почесного поховання, створення умов для публічного доступу, інклюзивності та церемоніального використання території", - зазначається в документі.

Як вказується у додатку до законопроєкту, на державну підтримку ветеранів війни, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників України передбачено 17 млрд 906,2 млн гривень, з них, зокрема:

  • для здійснення заходів з підтримки та надання допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих, зокрема, реінтеграції ветеранів війни в суспільство, професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, комплексної реабілітації ветеранів війни шляхом надання медичних послуг, послуг з психологічної допомоги, фізкультурно-спортивної реабілітації, розвитку спорту, здійснення заходів популяризації та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни, героїзації ветеранів війни у суспільстві, забезпечення підтримки зайнятості/самозайнятості ветеранів війни за допомогою надання Українським ветеранським фондом грантів та мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу – 4 млрд 38,4 млн гривень;
    • на виконання житлових програм для ветеранів війни та членів їх сімей – 5 млрд 670,2 млн гривень;
      • для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, зокрема у системі повернення з військової служби до цивільного життя – 2 млрд 928,0 млн гривень;
        • для створення мережі ветеранських просторів – 1 млрд 77,8 млн гривень;
          • для вшанування пам’яті загиблих захисників України, зокрема шляхом почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі – 4 млрд 4 млн гривень.

            Зазначимо, відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", у цьому році на програму "Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" передбачається 1,3 млрд гривень.

            Нагадаємо

            Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". 

            У бюджеті на 2026 рік значно зросли видатки на Національну академію медичних наук, Міністерство енергетики, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Разом з тим скорочено видатки на Фонда державного майна, Державне космічне агентство та інших.

            Павло Башинський

            СуспільствоПолітика
            Міністерство енергетики України
            Верховна Рада України