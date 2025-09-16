$41.230.05
Правительство планирует в 2026 году выделить на Национальное военное кладбище втрое больше, чем в этом году

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Кабмин в проекте бюджета на 2026 год выделил более 3,6 млрд гривен на Национальное военное мемориальное кладбище, что втрое больше, чем в 2025 году. В целом на ветеранскую политику планируется заложить почти 18 млрд гривен.

Правительство планирует в 2026 году выделить на Национальное военное кладбище втрое больше, чем в этом году

Кабинет министров в проекте бюджета на 2026 год предусмотрел более 3,6 млрд гривен на Национальное военное мемориальное кладбище, что в три раза больше, чем в 2025 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины и проект закона №14000.

Детали

Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины, на следующий год планируется заложить почти 18 млрд гривен на ветеранскую политику, что на 6,1 млрд гривен больше, чем в 2025 году.

Согласно проекту бюджета на 2026 год, из этой суммы 3 млрд 615,8 млн гривен будет выделено на программу "Реализация публичного инвестиционного проекта по созданию и функционированию Национального военного мемориального кладбища".

В проекте закона указывается, что правительство ожидает создания новых объектов инфраструктуры общегосударственного значения для почетного захоронения и увековечения памяти погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, исполнявших служебные обязанности и присягу на верность Украинскому народу.

"Достижение цели предусматривается путем поэтапной реализации строительства шести очередей, что включает строительство объектов мемориальной, ритуальной, административной и инженерной инфраструктуры, обустройство территорий для почетного захоронения, создание условий для публичного доступа, инклюзивности и церемониального использования территории", - отмечается в документе.

Как указывается в приложении к законопроекту, на государственную поддержку ветеранов войны, членов семей таких лиц и членов семей погибших ветеранов войны, членов семей погибших защитников Украины предусмотрено 17 млрд 906,2 млн гривен, из них, в частности:

  • для осуществления мероприятий по поддержке и оказанию помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших, в частности, реинтеграции ветеранов войны в общество, профессиональной адаптации лиц, увольняющихся или уволенных с военной службы, комплексной реабилитации ветеранов войны путем предоставления медицинских услуг, услуг по психологической помощи, физкультурно-спортивной реабилитации, развития спорта, осуществления мероприятий популяризации и обеспечения формирования позитивного образа ветерана войны, героизации ветеранов войны в обществе, обеспечения поддержки занятости/самозанятости ветеранов войны посредством предоставления Украинским ветеранским фондом грантов и микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса – 4 млрд 38,4 млн гривен;
    • на выполнение жилищных программ для ветеранов войны и членов их семей – 5 млрд 670,2 млн гривен;
      • для обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, в частности в системе возвращения с военной службы к гражданской жизни – 2 млрд 928,0 млн гривен;
        • для создания сети ветеранских пространств – 1 млрд 77,8 млн гривен;
          • для увековечения памяти погибших защитников Украины, в частности путем почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище – 4 млрд 4 млн гривен.

            Отметим, согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", в этом году на программу "Реализация публичного инвестиционного проекта по созданию и функционированию Национального военного мемориального кладбища" предусматривается 1,3 млрд гривен.

            Напомним

            Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". 

            В бюджете на 2026 год значительно возросли расходы на Национальную академию медицинских наук, Министерство энергетики, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Вместе с тем сокращены расходы на Фонд государственного имущества, Государственное космическое агентство и другие.

            Павел Башинский

            ОбществоПолитика
            Министерство энергетики Украины
            Верховная Рада