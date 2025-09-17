Кабмін виділяє 7,3 млрд грн на науку та інновації у 2026 році

7,3 млрд грн закладено Кабінетом Міністрів України в проекті Державного бюджету 2026 на розвиток науки та інновацій за програмами Міністерство освіти і науки України. Це майже втричі або на 4,6 млрд більше, ніж рівень 2025 року. Про це інформує Міністерство освіти і науки України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що це дасть змогу додаткового фінансування заробітних плат провідних дослідників, модернізувати лабораторії та обладнання; збільшити напрями конкурсного фінансування для університетів і наукових установ, започаткувати перші програми державно-приватного партнерства, посилити міжнародну співпрацю, розпочати зміну моделі підготовки в аспірантурі тощо.

Нова модель базового фінансування науки

За результатами державної атестації університетів і наукових установ передбачено безпрецедентну підтримку на майже 3 млрд грн на додаткове формульне фінансування найкращих університетів та НДІ.

Дослідницькі центри передового досвіду

Майже 1 млрд грн планується спрямувати на створення Центрів передового досвіду за пріоритетними напрямами. Вони матимуть сучасне обладнання, нові простори, виконуватимуть до 30 проектів щороку та залучатимуть приблизно 6 000 студентів, аспірантів і науковців.

Гранти та партнерство з бізнесом

Понад 900 млн грн отримає Національний фонд досліджень України. Це також додаткові ресурси на гранти Президента для молодих учених і докторів наук, розмір яких не переглядали з 2009 року.

Окремий блок фінансування - експериментальний проект державно-приватного партнерства: 20 проектів на умовах співфінансування з бізнесом, по 5 млн грн на кожен. - йдеться у дописі.

Підтримка молодих учених та прифронтових регіонів

Окремо закладено 300 млн грн на конкурсні дослідження:

100 найкращих проектів університетів у прифронтових регіонах;

100 проектів молодих учених.

Передбачено і запуск нового формату підтримки аспірантів у STEM-напрямах. 100 місць у фізиці, хімії та математиці стануть "проектними" - зі значно підвищеним фінансуванням на зарплату, матеріали та участь у міжнародних конференціях.

Індивідуальна підтримка дослідників

Планується збільшити розмір премій Президента України для молодих учених - з 40 тис. грн до 70 прожиткових мінімумів. Також передбачено фінансування Премії Кабінету Міністрів за інноваційні технології та масштабної програми "Національна система дослідників України", яка забезпечить індивідуальну підтримку для 2 625 науковців, зокрема молодих. Щомісячна стипендія для найкращих становитиме орієнтовно біля 10 тис. грн.

Антарктична програма

Понад 588 млн грн планується спрямувати на роботу антарктичної станції "Академік Вернадський" і науково-дослідного судна "Ноосфера". Це передбачає модернізацію лабораторій, забезпечення експедицій та виконання міжнародних зобов’язань України.

"Додаткове фінансування науки у 2026 році - це системна і комплексна програма розвитку, яка передбачена Стратегією МОН. Вона охоплює підтримку дослідників; інвестиції в сучасну інфраструктуру; розвиток університетів і наукових установ; розширення міжнародної співпраці; виконання зобов’язань у сфері глобальних досліджень. Усі ці кроки мають забезпечити, щоб українська наука залишалася конкурентною, робила внесок ву обороноздатність та відновлення країни й формувала підґрунтя для її майбутнього", - повідомили у відомстві.

