Кабмін виділяє 7,3 млрд грн на науку та інновації у 2026 році

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Уряд України передбачив 7,3 млрд грн на розвиток науки та інновацій у проєкті Держбюджету-2026, що майже втричі більше, ніж у 2025 році. Фінансування дозволить модернізувати лабораторії, підтримати дослідників та започаткувати програми державно-приприватного партнерства.

Кабмін виділяє 7,3 млрд грн на науку та інновації у 2026 році

7,3 млрд грн закладено Кабінетом Міністрів України в проекті Державного бюджету 2026 на розвиток науки та інновацій за програмами Міністерство освіти і науки України. Це майже втричі або на 4,6 млрд більше, ніж рівень 2025 року. Про це інформує Міністерство освіти і науки України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що це дасть змогу додаткового фінансування заробітних плат провідних дослідників, модернізувати лабораторії та обладнання; збільшити напрями конкурсного фінансування для університетів і наукових установ, започаткувати перші програми державно-приватного партнерства, посилити міжнародну співпрацю, розпочати зміну моделі підготовки в аспірантурі тощо.

Нова модель базового фінансування науки

За результатами державної атестації університетів і наукових установ передбачено безпрецедентну підтримку на майже 3 млрд грн на додаткове формульне фінансування найкращих університетів та НДІ.

Дослідницькі центри передового досвіду

Майже 1 млрд грн планується спрямувати на створення Центрів передового досвіду за пріоритетними напрямами. Вони матимуть сучасне обладнання, нові простори, виконуватимуть до 30 проектів щороку та залучатимуть приблизно 6 000 студентів, аспірантів і науковців.

Гранти та партнерство з бізнесом

Понад 900 млн грн отримає Національний фонд досліджень України. Це також додаткові ресурси на гранти Президента для молодих учених і докторів наук, розмір яких не переглядали з 2009 року.

Окремий блок фінансування - експериментальний проект державно-приватного партнерства: 20 проектів на умовах співфінансування з бізнесом, по 5 млн грн на кожен.

- йдеться у дописі.

Підтримка молодих учених та прифронтових регіонів

Окремо закладено 300 млн грн на конкурсні дослідження:

  • 100 найкращих проектів університетів у прифронтових регіонах;
    • 100 проектів молодих учених.

      Передбачено і запуск нового формату підтримки аспірантів у STEM-напрямах. 100 місць у фізиці, хімії та математиці стануть "проектними" - зі значно підвищеним фінансуванням на зарплату, матеріали та участь у міжнародних конференціях.

      Індивідуальна підтримка дослідників

      Планується збільшити розмір премій Президента України для молодих учених - з 40 тис. грн до 70 прожиткових мінімумів. Також передбачено фінансування Премії Кабінету Міністрів за інноваційні технології та масштабної програми "Національна система дослідників України", яка забезпечить індивідуальну підтримку для 2 625 науковців, зокрема молодих. Щомісячна стипендія для найкращих становитиме орієнтовно біля 10 тис. грн.

      Антарктична програма

      Понад 588 млн грн планується спрямувати на роботу антарктичної станції "Академік Вернадський" і науково-дослідного судна "Ноосфера". Це передбачає модернізацію лабораторій, забезпечення експедицій та виконання міжнародних зобов’язань України.

      "Додаткове фінансування науки у 2026 році - це системна і комплексна програма розвитку, яка передбачена Стратегією МОН. Вона охоплює підтримку дослідників; інвестиції в сучасну інфраструктуру; розвиток університетів і наукових установ; розширення міжнародної співпраці; виконання зобов’язань у сфері глобальних досліджень. Усі ці кроки мають забезпечити, щоб українська наука залишалася конкурентною, робила внесок ву обороноздатність та відновлення країни й формувала підґрунтя для її майбутнього", - повідомили у відомстві.

      Нагадаємо

      15 вересня Уряд України схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає видатки 4,8 трлн грн та доходи 2,826 трлн грн. Дефіцит бюджету прогнозується на рівні 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становить 2,079 трлн грн.

      У держбюджеті на 2026 рік значно зросли видатки на Національну академію медичних наук, Міністерство енергетики та Міністерство розвитку громад. Водночас скорочено видатки на Фонд держмайна, Державне космічне агентство та Міністерство оборони.

      Кабінет міністрів України пропонує підвищити мінімальну пенсію на 234 гривні у проєкті Держбюджету на 2026 рік. Зростання прожиткового мінімуму на 9,9% до 3209 гривень передбачено з 1 січня 2026 року.

      Згідно з проєктом Держбюджету-2026, бронювання працівників підприємствами буде можливе за середньої зарплати від 21,6 тис. грн. Наразі цей поріг становить 20 тис. грн, що є 2,5 мінімальної зарплати.

      Кабмін у проєкті бюджету на 2026 рік виділив понад 3,6 млрд гривень на Національне військове меморіальне кладовище, що втричі більше, ніж у 2025 році. Загалом на ветеранську політику планується закласти майже 18 млрд гривень.

      Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"16.09.25, 12:07 • 48740 переглядiв

      Віта Зеленецька

