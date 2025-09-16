Бюджет-2026: уряд пропонує підвищити мінімальну пенсію на 234 гривні
Київ • УНН
Кабінет міністрів України пропонує підвищити мінімальну пенсію на 234 гривні у проєкті Держбюджету на 2026 рік. Зростання прожиткового мінімуму на 9,9% до 3209 гривень передбачено з 1 січня 2026 року.
Кабінет міністрів України в проєкті Державного бюджету на 2026 рік пропонує підвищити мінімальну пенсію. Вона збільшиться на 234 гривні, повідомляє УНН з посиланням на проєкт Держбюджету на 2026 рік.
Деталі
Проєкт Бюджету-2026 передбачає зростання споживчих цін наступного року на 9,9%. Саме на стільки пропонується збільшити прожитковий мінімум, у тому числі для осіб, які втратили працездатність.
Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень. Мінімальна пенсія зараз становить 2361 гривню.
Доповнення
Кабмін схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 3209 гривень.