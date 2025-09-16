$41.280.03
Бюджет-2026: правительство предлагает повысить минимальную пенсию на 234 гривны

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Кабинет министров Украины предлагает повысить минимальную пенсию на 234 гривны в проекте Госбюджета на 2026 год. Рост прожиточного минимума на 9,9% до 3209 гривен предусмотрен с 1 января 2026 года.

Бюджет-2026: правительство предлагает повысить минимальную пенсию на 234 гривны

Кабинет министров Украины в проекте Государственного бюджета на 2026 год предлагает повысить минимальную пенсию. Она увеличится на 234 гривны, сообщает УНН со ссылкой на проект Госбюджета на 2026 год.

Подробности

Проект Бюджета-2026 предусматривает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на столько предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность.

В последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 гривну.

Дополнение

Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение прожиточного минимума с 1 января до 3209 гривен.

Павел Зинченко

