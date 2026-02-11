Для інновацій з розвитком екосистем і стартапів вирішили оновити законодавство
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №13715 про підтримку та розвиток інноваційної діяльності, спрямований на розвиток інноваційних екосистем. Документ має оновити правову базу для підтримки інновацій, сформувати сучасну інституційну модель та забезпечити співпрацю держави, бізнесу, науки й освіти.
Законопроєкт, як повідомляється, спрямований на розвиток інноваційних екосистем і стартапів, залучення інвестицій, комерціалізацію наукових розробок і зміцнення технологічного потенціалу економіки України.
Як зазначив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, новий закон пропонує:
- оновити правову базу, щоб держава не лише декларувала підтримку інновацій, а реально створювала механізми - гранти, податкові стимули, участь у проєктах, інноваційні фонди;
- сформувати сучасну інституційну модель, зокрема визначити, хто саме координує інноваційну політику (МОН, Мінекономіки, агенції, регіональні структури);
- забезпечити співпрацю держави, бізнесу, науки й освіти, щоб інноваційні ідеї ставали продуктами, які створюють робочі місця і підвищують конкурентоспроможність економіки;
- зробити інновації частиною стратегії післявоєнного відновлення, акцент на безпечні, «зелені», енергоефективні технології.
"У своєму нещодавньому звіті Єврокомісія зазначає: наукоємність українського ВВП становить 0,37%, у порівнянні з 2013 роком (0,7%) вона навіть зменшилась. У той час, коли рівень витрат на інновації та дослідження в країнах ЄС – 2,22%, а цільовий показник – 3%. Наша стратегічна мета – нарощувати наукоємність ВВП", - зазначив Бабак.
