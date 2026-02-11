Для інновацій з розвитком екосистем і стартапів вирішили оновити законодавство

$43.030.02
Ексклюзив
09:46 • 2156 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 10654 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 14603 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 30159 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 32218 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29564 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30635 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24757 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19810 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22944 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Популярнi новини
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 14445 перегляди
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 6040 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 10929 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових05:38 • 5724 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 11429 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 14 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 10641 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 32863 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 39490 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 35661 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 3304 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26458 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 28111 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 27375 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52805 перегляди
Для інновацій з розвитком екосистем і стартапів вирішили оновити законодавство

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №13715 про підтримку та розвиток інноваційної діяльності, спрямований на розвиток інноваційних екосистем. Документ має оновити правову базу для підтримки інновацій, сформувати сучасну інституційну модель та забезпечити співпрацю держави, бізнесу, науки й освіти.

Для інновацій з розвитком екосистем і стартапів вирішили оновити законодавство

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про підтримку та розвиток інноваційної діяльності (№13715), повідомили у середу у парламенті, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт, як повідомляється, спрямований на розвиток інноваційних екосистем і стартапів, залучення інвестицій, комерціалізацію наукових розробок і зміцнення технологічного потенціалу економіки України.

Як зазначив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, новий закон пропонує:

  • оновити правову базу, щоб держава не лише декларувала підтримку інновацій, а реально створювала механізми - гранти, податкові стимули, участь у проєктах, інноваційні фонди;
    • сформувати сучасну інституційну модель, зокрема визначити, хто саме координує інноваційну політику (МОН, Мінекономіки, агенції, регіональні структури);
      • забезпечити співпрацю держави, бізнесу, науки й освіти, щоб інноваційні ідеї ставали продуктами, які створюють робочі місця і підвищують конкурентоспроможність економіки;
        • зробити інновації частиною стратегії післявоєнного відновлення, акцент на безпечні, «зелені», енергоефективні технології.

          "У своєму нещодавньому звіті Єврокомісія зазначає: наукоємність українського ВВП становить 0,37%, у порівнянні з 2013 роком (0,7%) вона навіть зменшилась. У той час, коли рівень витрат на інновації та дослідження в країнах ЄС – 2,22%, а цільовий показник – 3%. Наша стратегічна мета – нарощувати наукоємність ВВП", - зазначив Бабак.

          Кабмін виділяє 7,3 млрд грн на науку та інновації у 2026 році17.09.25, 01:22 • 3326 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Техніка
          Державний бюджет
          Енергетика
          Кабінет Міністрів України
          Війна в Україні
          Електроенергія
          Міністерство освіти і науки України
          Європейська комісія
          Верховна Рада України
          Європейський Союз
          Україна