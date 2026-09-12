Премьер Корецкий: Украина готова к сложной зиме и атакам рф

Зима в этом году будет не менее сложной, чем в прошлом году, но Украина к ней готова. Об этом заявил во время встречи YES–2026 премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос главного редактора The Economist Занни Минтон Беддоуз, глава правительства отметил: "другого варианта, кроме как достойно пройти эту зиму, нет".

Ускоряем работу над планами устойчивости: защищаем энергетическую инфраструктуру, готовим децентрализованные решения для жизнеобеспечения критически важных объектов. Уроки прошлой зимы усвоены - мы значительно лучше готовы к атакам, чем год назад. У нас есть план А, В и С - включая наихудший возможный сценарий - заявил Корецкий.

Напомним

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что украинские АЗС получат доступ к информации о перемещении российских БПЛА в режиме реального времени, чтобы предупреждать своих сотрудников, а также посетителей о приближении угрозы.

Также УНН сообщал, что Канада предоставит Украине 757 млн канадских долларов, или около 546 млн долларов США, на экстренные закупки природного газа и создание стратегических запасов топлива накануне зимы.