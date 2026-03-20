Война в Иране делает Дональда Трампа слабее и злее - The Economist

Непродуманная война США против Ирана изменит ход второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом пишет The Economist, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что "безрассудная кампания" Трампа может сделать его более опасным.

Даже короткая война изменит ход его второго срока. Война, которая продлится месяцами, может привести к его краху - прогнозируют авторы.

По их мнению, причина заключается в том, что борьба против Ирана уменьшает три "политические сверхсилы" Трампа: его способность навязывать собственную реальность миру, его безжалостность в использовании собственных рычагов влияния и его господство над Республиканской партией.

Даже без Ирана мощность этих сильных сторон Трампа, вероятно, уменьшится после промежуточных выборов. Войны ускоряют изменения - отмечается в статье.

Журналисты также не исключают, что Трамп может отвернуться от Украины, чтобы наказать Европу за свое вероятное поражение на Ближнем Востоке. При этом война в Иране уменьшает силу президента США, а его действия могут ослабить американские альянсы, способствуя Китаю и России.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп назвал запрос Пентагона на 200 миллиардов долларов "небольшой ценой" за обеспечение армии всем необходимым для ведения войны с Ираном.

Трамп пригрозил ударом по крупнейшему газовому месторождению мира из-за действий Ирана