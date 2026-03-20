ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0м/с
84%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 16858 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 20041 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 50177 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 31491 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 50627 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Хранитель

Война в Иране делает Дональда Трампа слабее и злее - The Economist

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Безрассудная кампания против Ирана ослабляет влияние Трампа и единство республиканцев. Конфликт может заставить США покинуть Украину ради наказания Европы.

Война в Иране делает Дональда Трампа слабее и злее - The Economist

Непродуманная война США против Ирана изменит ход второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом пишет The Economist, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что "безрассудная кампания" Трампа может сделать его более опасным.

Даже короткая война изменит ход его второго срока. Война, которая продлится месяцами, может привести к его краху

- прогнозируют авторы.

По их мнению, причина заключается в том, что борьба против Ирана уменьшает три "политические сверхсилы" Трампа: его способность навязывать собственную реальность миру, его безжалостность в использовании собственных рычагов влияния и его господство над Республиканской партией.

Даже без Ирана мощность этих сильных сторон Трампа, вероятно, уменьшится после промежуточных выборов. Войны ускоряют изменения

- отмечается в статье.

Журналисты также не исключают, что Трамп может отвернуться от Украины, чтобы наказать Европу за свое вероятное поражение на Ближнем Востоке. При этом война в Иране уменьшает силу президента США, а его действия могут ослабить американские альянсы, способствуя Китаю и России.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп назвал запрос Пентагона на 200 миллиардов долларов "небольшой ценой" за обеспечение армии всем необходимым для ведения войны с Ираном.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
The Economist
Пентагон
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран