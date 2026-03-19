Трамп пригрозил ударом по крупнейшему газовому месторождению мира из-за действий Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс в случае новых атак Ирана на Катар. Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе и ударов по катарским объектам. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Трамп подчеркнул, что Катар "никаким образом не был причастен" к атакам на Иран, но все же подвергся обстрелам. В то же время он заверил, что Израиль больше не будет атаковать это месторождение.

Президент США заявил, что в случае повторных атак готов действовать решительно.

Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий – отметил он.

При этом Трамп добавил, что "не колеблясь сделает это", если энергетическая инфраструктура Катара снова окажется под ударом.

Заявления прозвучали на фоне войны, которая уже существенно повлияла на мировые энергетические рынки и безопасность ключевых газовых маршрутов.

Иран атаковал промышленный район Катара, где расположен крупнейший завод по производству СПГ