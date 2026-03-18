Иран атаковал промышленный район Катара, где расположен крупнейший завод по производству СПГ

Государственная нефтяная компания Катара сообщила, что в среду вечером ракеты атаковали промышленный город Рас-Лаффан, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод и крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа, передает УНН.

"Для локализации пожаров немедленно направлены группы экстренного реагирования, поскольку был нанесен значительный ущерб", — написала компания QatarEnergy на X.

На данный момент сообщений о жертвах нет.

Министерство внутренних дел Катара также сообщило, что пожар "предварительно взят под контроль" и пострадавших нет.

В Иране заявили, что США и Израиль впервые нанесли удар по его энергетическим объектам