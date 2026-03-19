Трамп назвав запит Пентагону на виділення 200 млрд доларів "невеликою ціною" на тлі війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп назвав запит Пентагону на 200 мільярдів доларів "невеликою ціною" за забезпечення армії всім необхідним для ведення війни з Іраном, але зазначив, що запит міститиме не лише те, що необхідно для війни з Іраном, передає УНН із посиланням на CNN.

"Ми хочемо бути у найкращому стані, у кращому стані, в якому ми колись були", — сказав він з Овального кабінету. "Це невелика ціна, щоб переконатися, що ми залишаємося на висоті".

Трамп не уточнив, на що саме Пентагону потрібні ці кошти, заявивши лише, що хоче забезпечити армію "величезною кількістю боєприпасів". Тим не менш, він заперечував, що у США є брак будь-якого озброєння, стверджуючи, що адміністрація "розумно" витрачає кошти.

"Ми робимо запит на кошти з багатьох причин, навіть крім того, про що ми говоримо в Ірані", - сказав Трамп. "Зокрема боєприпасів, у найвищому ціновому сегменті, у нас їх багато, але ми їх економимо".

