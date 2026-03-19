Трамп назвал запрос Пентагона на выделение 200 млрд долларов "небольшой ценой" на фоне войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал запрос Пентагона на 200 миллиардов долларов "небольшой ценой" за обеспечение армии всем необходимым для ведения войны с Ираном, но отметил, что запрос будет содержать не только то, что необходимо для войны с Ираном, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы хотим быть в наилучшем состоянии, в лучшем состоянии, в котором мы когда-либо были", — сказал он из Овального кабинета. "Это небольшая цена, чтобы убедиться, что мы остаемся на высоте".

Трамп не уточнил, на что именно Пентагону нужны эти средства, заявив лишь, что хочет обеспечить армию "огромным количеством боеприпасов". Тем не менее, он отрицал, что у США есть нехватка какого-либо вооружения, утверждая, что администрация "разумно" тратит средства.

"Мы делаем запрос на средства по многим причинам, даже помимо того, о чем мы говорим в Иране", - сказал Трамп. "В частности боеприпасов, в высшем ценовом сегменте, у нас их много, но мы их экономим".

