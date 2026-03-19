США нанесли удары по тысячам целей в Иране – Хегсет
Киев • УНН
Министр обороны Пит Хегсет заявил об уничтожении 7000 целей, 40 судов и 11 подводных лодок Ирана. Операция направлена на ракетные базы и ядерные объекты.
Соединенные Штаты уже нанесли удары по тысячам объектов на территории Ирана в рамках военной операции. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает УНН.
Детали
По его словам, цели Вашингтона остаются неизменными.
Наши цели, определенные президентом, остаются такими же, как и в первый день. Они неизменны, мы движемся по плану
Он подчеркнул, что операция направлена на ключевые военные возможности Ирана.
Речь идет об уничтожении ракетных пусковых установок, оборонно-промышленной базы и военно-морских сил Ирана, а также о недопущении создания ядерного оружия
В Пентагоне также сообщили, что США уже поразили около 7000 целей, более 40 судов и 11 подводных лодок Ирана.
