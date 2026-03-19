США нанесли удары по тысячам целей в Иране – Хегсет

ukenru
14:08 • 4066 просмотра
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
12:16 • 11653 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
11:44 • 11726 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
Эксклюзив
11:36 • 14084 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
10:35 • 15205 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 29381 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 57818 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 42896 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 46381 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 59453 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.8м/с
64%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Словакия
Государственная граница Украины
Реклама
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Дія (сервис)
Ракетная система С-400

США нанесли удары по тысячам целей в Иране – Хегсет

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Министр обороны Пит Хегсет заявил об уничтожении 7000 целей, 40 судов и 11 подводных лодок Ирана. Операция направлена на ракетные базы и ядерные объекты.

Соединенные Штаты уже нанесли удары по тысячам объектов на территории Ирана в рамках военной операции. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает УНН.

Детали

По его словам, цели Вашингтона остаются неизменными.

Наши цели, определенные президентом, остаются такими же, как и в первый день. Они неизменны, мы движемся по плану 

– заявил Хегсет.

Он подчеркнул, что операция направлена на ключевые военные возможности Ирана.

Речь идет об уничтожении ракетных пусковых установок, оборонно-промышленной базы и военно-морских сил Ирана, а также о недопущении создания ядерного оружия 

– добавил министр.

В Пентагоне также сообщили, что США уже поразили около 7000 целей, более 40 судов и 11 подводных лодок Ирана.

На Ближнем Востоке сообщили о новых атаках на стратегический нефтяной порт и НПЗ - что известно о последствиях19.03.26, 14:12 • 2152 просмотра

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Ядерное оружие
Пентагон
Соединённые Штаты
Иран