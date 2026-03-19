На Ближнем Востоке сообщили о новых атаках на стратегический нефтяной порт и НПЗ - что известно о последствиях

$43.900.0550.520.11
ukenru
12:16 • 3014 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
11:44 • 1892 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
Эксклюзив
11:36 • 8506 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
10:35 • 10799 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 26645 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 56011 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 41936 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 46017 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 58809 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 36570 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2м/с
66%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пентагон просит более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы
публикации
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 22746 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 24698 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 44090 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 39393 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 43583 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Economist
Шахед-136

На Ближнем Востоке сообщили о новых атаках на стратегический нефтяной порт и НПЗ - что известно о последствиях

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Саудовская Аравия перехватила ракету над портом Янбу, а в Кувейте дрон атаковал завод Мина-эль-Ахмади. Тегеран усилил удары по энергообъектам региона.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило в четверг о перехвате иранской ракеты, нацеленной на стратегический нефтяной порт Янбу - один из двух основных экспортных пунктов для нефти из региона на фоне иранской блокады Ормузского пролива, а также о дроновой атаке на НПЗ SAMREF. А в Кувейте сообщалось об атаке дроном на НПЗ Мина-эль-Ахмади, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило о "перехвате и уничтожении баллистической ракеты" в сообщении в X. В отдельном сообщении министерство сообщило, что беспилотник врезался в нефтеперерабатывающий завод SAMREF, расположенный недалеко от Янбу, где проводится оценка ущерба.

По словам источника Reuters в отрасли, в четверг нефтяной гигант Saudi Aramco и нефтеперерабатывающий завод SAMREF в порту Янбу на Красном море подверглись воздушной атаке, при этом последствия были минимальными. Это произошло после других атак на энергетические объекты в Катаре и ОАЭ в ответ на американо-израильские атаки на иранские энергетические установки.

Корпус стражей исламской революции Ирана выпустил предупреждение об эвакуации нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая SAMREF, совместное предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil.

Янбу - один из двух основных экспортных пунктов для нефти из стран Персидского залива с тех пор, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив после начала войны в конце прошлого месяца. Через этот пролив, узкий водный путь между Ираном и Оманом, обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Другим крупным экспортным пунктом является порт Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов, который подвергся серии атак, приостановивших его работу. Пока неясно, возобновилась ли загрузка в четверг, сообщает Reuters.

В среду компания QatarEnergy заявила, что иранские ракетные удары по Рас-Лаффану, где расположены основные предприятия Катара по переработке сжиженного природного газа, нанесли "значительный ущерб". Саудовская Аравия заявила, что перехватила и уничтожила четыре баллистические ракеты, запущенные в направлении Эр-Рияда, а ОАЭ приостановили работу своего газоперерабатывающего завода в Хабшане после перехвата беспилотника.

В Кувейте Kuwait Petroleum Corporation также сообщила, что в четверг беспилотник атаковал одно из подразделений нефтеперерабатывающего завода Мина-эль-Ахмади, в результате чего возник небольшой пожар, о чем сообщило KUNA. По данным KUNA, в результате атаки никто не пострадал. Нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади расположен примерно в 40 километрах к югу от столицы Кувейта.

В среду Тегеран усилил атаки на энергетические объекты в регионе после обвинений США и Израиля в нанесении ударов по нефтегазовым объектам, включая крупнейшее в мире месторождение природного газа Южный Парс.

Последние атаки произошли после того, как министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что терпение его страны к Ирану "не безгранично", и предупредил, что страна оставляет за собой право на военные действия, "если это будет сочтено необходимым".

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Социальная сеть
Столкновения
Израиль
Эр-Рияд
Тегеран
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты