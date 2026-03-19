На Ближнем Востоке сообщили о новых атаках на стратегический нефтяной порт и НПЗ - что известно о последствиях

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило в четверг о перехвате иранской ракеты, нацеленной на стратегический нефтяной порт Янбу - один из двух основных экспортных пунктов для нефти из региона на фоне иранской блокады Ормузского пролива, а также о дроновой атаке на НПЗ SAMREF. А в Кувейте сообщалось об атаке дроном на НПЗ Мина-эль-Ахмади, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило о "перехвате и уничтожении баллистической ракеты" в сообщении в X. В отдельном сообщении министерство сообщило, что беспилотник врезался в нефтеперерабатывающий завод SAMREF, расположенный недалеко от Янбу, где проводится оценка ущерба.

По словам источника Reuters в отрасли, в четверг нефтяной гигант Saudi Aramco и нефтеперерабатывающий завод SAMREF в порту Янбу на Красном море подверглись воздушной атаке, при этом последствия были минимальными. Это произошло после других атак на энергетические объекты в Катаре и ОАЭ в ответ на американо-израильские атаки на иранские энергетические установки.

Корпус стражей исламской революции Ирана выпустил предупреждение об эвакуации нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая SAMREF, совместное предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil.

Янбу - один из двух основных экспортных пунктов для нефти из стран Персидского залива с тех пор, как Иран фактически перекрыл Ормузский пролив после начала войны в конце прошлого месяца. Через этот пролив, узкий водный путь между Ираном и Оманом, обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Другим крупным экспортным пунктом является порт Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов, который подвергся серии атак, приостановивших его работу. Пока неясно, возобновилась ли загрузка в четверг, сообщает Reuters.

В среду компания QatarEnergy заявила, что иранские ракетные удары по Рас-Лаффану, где расположены основные предприятия Катара по переработке сжиженного природного газа, нанесли "значительный ущерб". Саудовская Аравия заявила, что перехватила и уничтожила четыре баллистические ракеты, запущенные в направлении Эр-Рияда, а ОАЭ приостановили работу своего газоперерабатывающего завода в Хабшане после перехвата беспилотника.

В Кувейте Kuwait Petroleum Corporation также сообщила, что в четверг беспилотник атаковал одно из подразделений нефтеперерабатывающего завода Мина-эль-Ахмади, в результате чего возник небольшой пожар, о чем сообщило KUNA. По данным KUNA, в результате атаки никто не пострадал. Нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади расположен примерно в 40 километрах к югу от столицы Кувейта.

В среду Тегеран усилил атаки на энергетические объекты в регионе после обвинений США и Израиля в нанесении ударов по нефтегазовым объектам, включая крупнейшее в мире месторождение природного газа Южный Парс.

Последние атаки произошли после того, как министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что терпение его страны к Ирану "не безгранично", и предупредил, что страна оставляет за собой право на военные действия, "если это будет сочтено необходимым".