Цены на нефть взлетели после ракетных ударов Ирана по главному энергетическому хабу Катара

Цены на нефть продолжили рост в четверг на фоне того, как ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, а удары по энергетической инфраструктуре в регионе подогревают опасения относительно дефицита поставок, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

В среду Катар заявил, что иранские ракетные удары повредили ключевой объект экспорта сжиженного природного газа.

Это произошло после предупреждения Тегерана об атаках на энергетические объекты в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах после того, как Израиль разбомбил газоперерабатывающий завод в Иране.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 4,5% до 112,19 доллара по состоянию на 1:10 ET (7:10 по Киеву), в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в апреле выросли более чем на 1% до 97,32 доллара.

Как отмечает CNN, главный энергетический центр Катара, промышленный город Рас-Лаффан, получил значительные повреждения после двух ракетных ударов со стороны Ирана за 12 часов, о чем сообщила государственная компания QatarEnergy.

Рас-Лаффан, промышленный центр примерно в 80 километрах к северу от Дохи, является основой экономики государства Персидского залива и крупнейшим в мире заводом по сжижению газа, согласно данным Международного энергетического агентства.

Министерство обороны Катара сообщило рано утром в четверг, что Рас-Лаффан подвергся второму ракетному обстрелу, в результате которого, по данным QatarEnergy, возникли "значительные пожары и дополнительные убытки". По сообщению министерства внутренних дел, спасательная служба Катара занимается ликвидацией последствий пожара. По данным QatarEnergy, Рас-Лаффан уже получил "значительные повреждения" в результате другого удара в среду. В результате обеих атак жертв не было.

Министерство иностранных дел Катара осудило атаку как "опасную эскалацию" и "вопиющее нарушение суверенитета", предупредив, что это угрожает национальной безопасности и региональной стабильности. В министерстве добавили, что Катар оставляет за собой право ответить в соответствии с международным правом.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты были приведены в состояние повышенной готовности после того, как Израиль нанес удар по иранскому газоперерабатывающему заводу.

Катар уже прекратил производство СПГ 2 марта после иранских атак беспилотников на Рас-Лаффан и промышленный город Месаид. По данным Kpler, страна является вторым по величине экспортером СПГ в мире после США, на ее долю приходится почти пятая часть мировых поставок.

Усиление ударов по энергетической инфраструктуре Ближнего Востока рискует усилить шок поставок, вызванный войной с Ираном. Движение танкеров через Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировых поставок нефти, в значительной степени заблокировано.

Старший советник по вопросам энергетики Gulf Oil Том Клоза предупредил, что рынки могут войти в сценарий "все ставки отменены", если конфликт выйдет за пределы Персидского залива и начнутся нанесения ударов по энергетической инфраструктуре в других регионах, таких как Европа или США.

"Представляете, какая реакция будет в мире, если [Иран] нацелится на что-то за пределами Персидского залива, например, на нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме или на предприятие где-то в Соединенных Штатах? Вот тогда все ставки будут отменены, и цены могут взлететь до апокалиптических высот", - сказал он.

Такой сдвиг ознаменует собой переход от локализованного геополитического риска к глобальному шоку поставок, где традиционные модели ценообразования и предположения о рисках больше не будут действовать, пишет издание. В такой ситуации опасения относительно масштабных сбоев в переработке и распределении топлива могут вызвать крайнюю волатильность, при этом цены на нефть и газ резко возрастут, поскольку трейдеры будут учитывать наихудшие сценарии и спешить обеспечить поставки.

"Мы переходим от проблемы цепочки поставок к потенциальной проблеме поставок. Это большая разница. Проблемы с цепочкой поставок решаются быстро", - сказал Дэн Пикеринг, основатель и главный инвестиционный директор Pickering Energy Partners.

"Если вы начинаете менять возможности производства, будь то СПГ или нефть, и вдруг вы не можете перемещать прежние объемы, потому что объемов нет... Это эскалация", - указал он.

Трамп пригрозил ударом по крупнейшему газовому месторождению мира из-за действий Ирана