Мадьяр начал свою первую зарубежную поездку на посту премьер-министра с Польши

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал свой первый зарубежный визит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa SA.

Начиная свою первую встречу в Польше, Мадьяр подчеркнул, что стремится восстановить двусторонние отношения с Польшей, чтобы они могли «вернуть себе то место, которого заслуживают» после лет конфликта во время правления Виктора Орбана. Об этом сообщает Polskie Radio.

Мадьяр также заявил, что хочет активизировать формат «Вышеградской четверки» — при участии Чехии и Словакии — и даже расширить его, включив Австрию и других региональных партнеров.

Также Петер Мадьяр возложил венки к памятникам польскому папе Иоанну Павлу II и бывшему королю Польши XVI века, венгру Стефану Баторию. Кроме того, он продемонстрировал знание польского языка, о чем сообщает The Guardian.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приказал демонтировать ограждение возле бывшей резиденции Виктора Орбана — монастыря кармелитов в Будапеште.