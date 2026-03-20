21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Війна в Ірані робить Дональда Трампа слабшим і злішим - The Economist

Київ • УНН

 • 14645 перегляди

Безрозсудна кампанія проти Ірану послаблює вплив Трампа та єдність республіканців. Конфлікт може змусити США покинути Україну задля покарання Європи.

Війна в Ірані робить Дональда Трампа слабшим і злішим - The Economist

Непродумана війна США проти Ірану змінить перебіг другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це пише The Economist, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що "безрозсудна кампанія" Трампа може зробити його небезпечнішим.

Навіть коротка війна змінить хід його другого терміну. ​​Війна, яка триватиме місяцями, може призвести до його краху

- прогнозують автори.

На їхню думку, причина полягає в тому, що боротьба проти Ірану зменшує три "політичні надсили" Трампа: його здатність нав'язувати власну реальність світові, його безжальність у використанні власних важелів впливу та його панування над Республіканською партією.

Навіть без Ірану потужність цих сильних сторін Трампа, ймовірно, зменшиться після проміжних виборів. Війни прискорюють зміни

- зазначається у статті.

Журналісти також не виключають, що Трамп може відвернутися від України, щоб покарати Європу за свою ймовірну поразку на Близькому Сході. При цьому війна в Ірані зменшує силу президента США, а його дії можуть послабити американські альянси, сприяючи Китаю та росії.

Напередодні президент США Дональд Трамп назвав запит Пентагону на 200 мільярдів доларів "невеликою ціною" за забезпечення армії всім необхідним для ведення війни з Іраном.

Трамп пригрозив ударом по найбільшому газовому родовищу світу через дії Ірану19.03.26, 07:14 • 9536 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Економіст (журнал)
Пентагон
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран