Війна в Ірані робить Дональда Трампа слабшим і злішим - The Economist
Київ • УНН
Безрозсудна кампанія проти Ірану послаблює вплив Трампа та єдність республіканців. Конфлікт може змусити США покинути Україну задля покарання Європи.
Непродумана війна США проти Ірану змінить перебіг другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це пише The Economist, повідомляє УНН.
Зазначається, що "безрозсудна кампанія" Трампа може зробити його небезпечнішим.
Навіть коротка війна змінить хід його другого терміну. Війна, яка триватиме місяцями, може призвести до його краху
На їхню думку, причина полягає в тому, що боротьба проти Ірану зменшує три "політичні надсили" Трампа: його здатність нав'язувати власну реальність світові, його безжальність у використанні власних важелів впливу та його панування над Республіканською партією.
Навіть без Ірану потужність цих сильних сторін Трампа, ймовірно, зменшиться після проміжних виборів. Війни прискорюють зміни
Журналісти також не виключають, що Трамп може відвернутися від України, щоб покарати Європу за свою ймовірну поразку на Близькому Сході. При цьому війна в Ірані зменшує силу президента США, а його дії можуть послабити американські альянси, сприяючи Китаю та росії.
Напередодні президент США Дональд Трамп назвав запит Пентагону на 200 мільярдів доларів "невеликою ціною" за забезпечення армії всім необхідним для ведення війни з Іраном.
