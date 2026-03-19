Глава МИД Омана о войне с Ираном: нет сценария, при котором США получат желаемое

Эксклюзив
10:35 • 1796 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 21843 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 51857 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 38677 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 43801 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 57302 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 35968 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 36133 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 31245 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 32957 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Популярные новости
Экс-глава контртеррористического центра США раскритиковал ликвидацию лидера Ирана19 марта, 03:19 • 8442 просмотра
Пентагон просит более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном19 марта, 04:32 • 10180 просмотра
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico06:25 • 16955 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 13251 просмотра
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон08:07 • 12771 просмотра
публикации
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке10:55 • 1080 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 8546 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 13440 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 59725 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 74843 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 13440 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 22643 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 42116 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 37591 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 41848 просмотра
Глава МИД Омана о войне с Ираном: нет сценария, при котором США получат желаемое

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Бадр Альбусаиди заявил об утрате США контроля над внешней политикой из-за Израиля. Он призвал союзников помочь прекратить незаконную войну.

Глава МИД Омана о войне с Ираном: нет сценария, при котором США получат желаемое

Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди заявил, что война с Ираном – это "величайший просчет" администрации Трампа, и указал, что нет вероятного сценария, при котором и Израиль, и Америка получат от нее желаемое, о чем написал в статье в журнале The Economist, пишет УНН.

Детали

Главный дипломат Омана, который выступал посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном до начала войны, призвал американских союзников вмешаться и помочь положить конец тому, что он назвал "незаконной войной".

"Величайшим просчетом американской администрации, конечно, было то, что она позволила себе быть втянутой в эту войну. Это не война Америки, и нет вероятного сценария, при котором и Израиль, и Америка получат от нее желаемое. Надеемся, что обязательства Америки по смене режима являются лишь риторическими, тогда как Израиль явно стремится к свержению Исламской Республики и, вероятно, мало заботится о том, как страна управляется или кем, как только это будет достигнуто", - отметил Альбусаиди.

Он, как отмечает CNN, описал влияние войны на мировую экономику и региональную безопасность. Государства Персидского залива, включая Оман, на протяжении десятилетий закупали американское оружие и размещали американские базы, надеясь предотвратить потенциальное нападение Ирана. Относительный мир и процветание, которыми пользовались эти страны, теперь находятся под угрозой, написал Альбусаиди, потому что США "потеряли контроль над собственной внешней политикой".

"Вопрос к друзьям Америки прост. Что мы можем сделать, чтобы вытащить сверхдержаву из этой нежелательной запутанной ситуации?" - написал он.

"Прежде всего, друзья Америки несут ответственность сказать правду. Это начинается с того факта, что в этой войне есть две стороны, которые ничего от нее не выиграют, и что национальные интересы как Ирана, так и Америки заключаются в скорейшем прекращении боевых действий", - заявил глава МИД Омана.

Он добавил, что, похоже, Израиль "убедил" США, что войну будет легко выиграть, но для достижения целей Израиля США должны будут разместить войска на местах и взять на себя обязательства по тому типу вечной войны, которую Трамп пообещал прекратить.

США рассматривают новое военное усиление в войне с Ираном и развертывание наземных войск19.03.26, 08:05 • 5098 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дипломатка
Израиль
The Economist
Дональд Трамп
Оман
Соединённые Штаты
Иран