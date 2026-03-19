Глава МИД Омана о войне с Ираном: нет сценария, при котором США получат желаемое

Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди заявил, что война с Ираном – это "величайший просчет" администрации Трампа, и указал, что нет вероятного сценария, при котором и Израиль, и Америка получат от нее желаемое, о чем написал в статье в журнале The Economist, пишет УНН.

Детали

Главный дипломат Омана, который выступал посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном до начала войны, призвал американских союзников вмешаться и помочь положить конец тому, что он назвал "незаконной войной".

"Величайшим просчетом американской администрации, конечно, было то, что она позволила себе быть втянутой в эту войну. Это не война Америки, и нет вероятного сценария, при котором и Израиль, и Америка получат от нее желаемое. Надеемся, что обязательства Америки по смене режима являются лишь риторическими, тогда как Израиль явно стремится к свержению Исламской Республики и, вероятно, мало заботится о том, как страна управляется или кем, как только это будет достигнуто", - отметил Альбусаиди.

Он, как отмечает CNN, описал влияние войны на мировую экономику и региональную безопасность. Государства Персидского залива, включая Оман, на протяжении десятилетий закупали американское оружие и размещали американские базы, надеясь предотвратить потенциальное нападение Ирана. Относительный мир и процветание, которыми пользовались эти страны, теперь находятся под угрозой, написал Альбусаиди, потому что США "потеряли контроль над собственной внешней политикой".

"Вопрос к друзьям Америки прост. Что мы можем сделать, чтобы вытащить сверхдержаву из этой нежелательной запутанной ситуации?" - написал он.

"Прежде всего, друзья Америки несут ответственность сказать правду. Это начинается с того факта, что в этой войне есть две стороны, которые ничего от нее не выиграют, и что национальные интересы как Ирана, так и Америки заключаются в скорейшем прекращении боевых действий", - заявил глава МИД Омана.

Он добавил, что, похоже, Израиль "убедил" США, что войну будет легко выиграть, но для достижения целей Израиля США должны будут разместить войска на местах и взять на себя обязательства по тому типу вечной войны, которую Трамп пообещал прекратить.

