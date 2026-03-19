США рассматривают новое военное усиление в войне с Ираном и развертывание наземных войск
Киев • УНН
Администрация Трампа рассматривает отправку тысяч военных для контроля острова Харг и танкеров. Целью является уничтожение военного потенциала Ирана.
Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность развертывания тысяч американских военных на Ближнем Востоке. Это может стать частью новой фазы войны против Ирана, сообщают источники, знакомые с планированием, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Среди вариантов – обеспечение безопасности нефтяных танкеров в Ормузском проливе, а также потенциальное размещение войск вблизи иранского побережья. Также рассматривается сценарий контроля острова Харг, через который проходит большинство экспорта нефти Ирана.
Рискованные сценарии и политические последствия
В Белом доме признают, что решение о введении наземных войск еще не принято.
Пока решение об отправке наземных войск не принято, но президент Трамп мудро держит все варианты в своем распоряжении
Эксперты предупреждают, что такие действия могут быть чрезвычайно рискованными, в частности из-за возможных ударов Ирана по американским силам ракетами и дронами.
Цель – контроль и сдерживание Ирана
По словам представителей администрации, главными целями остаются уничтожение военного потенциала Ирана, обеспечение безопасности региона и недопущение создания ядерного оружия.
Президент сосредоточен на достижении всех определенных целей операции
Сейчас США уже нанесли тысячи ударов по иранским объектам, однако дальнейшие шаги могут существенно расширить масштаб конфликта.
