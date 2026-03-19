США рассматривают новое военное усиление в войне с Ираном и развертывание наземных войск

Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность развертывания тысяч американских военных на Ближнем Востоке. Это может стать частью новой фазы войны против Ирана, сообщают источники, знакомые с планированием, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Среди вариантов – обеспечение безопасности нефтяных танкеров в Ормузском проливе, а также потенциальное размещение войск вблизи иранского побережья. Также рассматривается сценарий контроля острова Харг, через который проходит большинство экспорта нефти Ирана.

Рискованные сценарии и политические последствия

В Белом доме признают, что решение о введении наземных войск еще не принято.

Трамп пригрозил ударом по крупнейшему газовому месторождению мира из-за действий Ирана

Пока решение об отправке наземных войск не принято, но президент Трамп мудро держит все варианты в своем распоряжении – отметил чиновник администрации.

Эксперты предупреждают, что такие действия могут быть чрезвычайно рискованными, в частности из-за возможных ударов Ирана по американским силам ракетами и дронами.

Цель – контроль и сдерживание Ирана

По словам представителей администрации, главными целями остаются уничтожение военного потенциала Ирана, обеспечение безопасности региона и недопущение создания ядерного оружия.

Президент сосредоточен на достижении всех определенных целей операции – подчеркнули в Белом доме.

Сейчас США уже нанесли тысячи ударов по иранским объектам, однако дальнейшие шаги могут существенно расширить масштаб конфликта.

Израиль удвоил группировку войск в борьбе с "Хезболлой" в Ливане