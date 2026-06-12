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«Призрак Версаля»: война в Украине официально стала дольше Первой мировой — The Economist

Киев • УНН

 • 2706 просмотра

Боевые действия в Украине продолжаются более 1569 дней, что дольше Первой мировой войны. The Economist анализирует текущее положение дел и дает прогнозы на будущее путинской войны.

«Призрак Версаля»: война в Украине официально стала дольше Первой мировой — The Economist
Иллюстрация: Javi Aznarez

11 июня Европа пересекла мрачную веху. По состоянию на эту дату боевые действия в Украине продолжались дольше, чем Первая мировая война. Конфликт, который, казалось, продлится всего несколько дней, когда российские войска уверенно штурмовали Киев в феврале 2022 года, пережил тот, который некоторые считали «законченным к Рождеству» в 1914 году. Об этом говорится в материале The Economist, информирует УНН.

Детали

Будь то в этом столетии или в прошлом, война бросала вызов лучшим планам военного командования. Солдатам обещали триумфальные парады в завоеванных столицах, но они вскоре увязали, часто буквально.

Призывники, защищавшие свою родину, ютились в окопах, их траншеи превращались в трясину. Новое оружие — танки, пулеметы и иприт тогда, беспилотники сегодня — изменило форму войны. Мужчины гибли, семьи скорбели. Карты обновлялись, когда города и села, а точнее то, что от них осталось, переходили из рук в руки

— пишет издание.

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Указывается, что, к сожалению, затяжная война не гарантирует справедливого мира, как продолжал свидетельствовать Версальский договор, подписанный в 1919 году. Но отголоски того неудачного перемирия могут быть полезны для усилий, направленных на завершение военных действий в Украине.

«Войну, которая должна положить конец всем войнам», сегодня вспоминают как приквел к еще более ужасному конфликту, в котором она помогла стать акушеркой поколения спустя. Призрак Версаля должен преследовать тех, кто доблестно пытается положить конец нынешнему конфликту. Союзники Украины помогли ей не проиграть войну. Вскоре им придется готовиться, чтобы помочь ей обрести мир

— прогнозируют авторы.

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По их мнению, хотя на данный момент серьезные мирные переговоры остаются недосягаемыми, после 1568 дней почти непрерывных боев конец этой войны должен быть ближе, чем ее начало.

Недавний неуверенный поворот в пользу Украины может подтолкнуть россию к столу переговоров. Территориальные приобретения, которых агрессор достиг огромной ценой — около 1000 российских мужчин гибнут или получают тяжелые ранения ежедневно, — теперь частично возвращаются назад. Украинские беспилотники достигают целей глубоко внутри россии, и каждое облако гнилого дыма является посланием унижения для президента владимира путина

— отмечает издание.

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По наблюдениям авторов, моральный дух украинских войск сейчас на пике, президент Владимир Зеленский, «когда-то изможденный, опустошенный человек, время от времени может улыбаться в эти дни, но его призывы к господину путину начать мирные переговоры... пока ни к чему не привели».

Когда в этом конфликте будет заключено перемирие, оно будет отличаться по вкусу от того, что было подписано в Зеркальной галерее в 1919 году. россия не будет разбитой, побежденной страной, у которой не будет другого выбора, кроме как принимать несдержанные условия своих противников. ... Не будет выплачено никаких военных репараций, а правители не будут переданы в международные суды. Мир будет сложным, неудовлетворительным делом, полным компромиссов, с которыми ни одна из сторон не захочет жить. И все же им придется это сделать, если они хотят, чтобы дроны замолчали

— прогнозируют авторы.

Они резюмируют, что путинский «отвратительный режим виновен в худших преступлениях, война — это его ответственность».

«И все же однажды, надеемся, скоро, он может стать партнером в установлении мира», — добавляет СМИ.

Напомним

Полномасштабная война россии против Украины длится уже более 1569 дней, что дольше Первой мировой. За это время агрессор не достиг ни одной из поставленных целей вторжения.

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Вадим Хлюдзинский

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